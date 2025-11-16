Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 16.11.25 7h00 Às 16h30, Goiás e Novorizontino jogarão pela Série B do Brasileirão (Ozzair Jr./ Novorizontino) Os jogos de hoje, neste domingo (16/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, eliminatórias para a Copa do Mundo e Campeonato Argentino. Às 11h, Portugal enfrentará a Armênia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Já às 14h, a Inglaterra enfrentará a Albânia pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Vélez Sarsfield x River Plate - 17h - Disney+ Instituto x Talleres - 17h - AFA Play Central Córdoba x Banfield - 20h15 - AFA Play Estudiantes x Argentinos Juniors - 20h15 - AFA Play Boca Juniors x Tigre - 20h15 - ESPN e Disney+ Newell's Old Boys x Racing - 20h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Bragantino x Atlético-MG - 19h - Premiere Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Novorizontino - 16h30 - Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Criciúma x Botafogo-SP - 16h30 - SportyNet e Disney+ América-MG x Cuiabá - 16h30 - Disney+ Ferroviária x Athletico-PR - 16h30 - ESPN e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Hungria x Irlanda - 11h - ESPN e Disney+ Portugal x Armênia - 11h - SporTV e Disney+ Ucrânia x Islândia - 14h - SporTV 2 e Disney+ Azerbaijão x França - 14h - SporTV e Disney+ Albânia x Inglaterra - 14h - ESPN e Disney+ Sérvia x Letônia - 14h - Disney+ Israel x Moldávia - 16h45 - SporTV e Disney+ Itália x Noruega - 16h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Portugal e Armênia; veja o horário O jogo entre Portugal x Armênia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 11h. Onde assistir ao jogo de Azerbaijão e França; veja o horário O jogo entre Azerbaijão x França terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 14h. Onde assistir ao jogo de Albânia e Inglaterra; veja o horário O jogo entre Albânia x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h. Onde assistir ao jogo de Itália e Noruega; veja o horário O jogo entre Itália x Noruega terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Hungria x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Albânia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h30 - Ferroviária x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 16h45 - Itália x Noruega - Eliminatórias da Copa do Mundo 20h15 - Boca Juniors x Tigre - Campeonato Argentino SporTV 11h - Portugal x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Ucrânia x Islândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Azerbaijão x França - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Israel x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 11h - Hungria x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 11h - Portugal x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Ucrânia x Islândia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Azerbaijão x França - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Albânia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Sérvia x Letônia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h30 - Goiás x Novorizontino - Série B do Brasileirão 16h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 16h30 - América-MG x Cuiabá - Série B do Brasileirão 16h30 - Ferroviária x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 16h45 - Israel x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Itália x Noruega - Eliminatórias da Copa do Mundo 17h - Vélez Sarsfield x River Plate - Campeonato Argentino 20h15 - Boca Juniors x Tigre - Campeonato Argentino Premiere 19h - Bragantino x Atlético-MG - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo. Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet 16h30 - Criciúma x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 