O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Zico desembarca em Belém para palestra gratuita sobre liderança no Porto Futuro II

Inscrições são limitadas e podem ser feitas pela internet.

Caio Maia
fonte

Zico estará em Belém em março. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A capital do Pará vai receber, nos dias 9 e 10 de março, a visita de um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. O ex-camisa 10 da Seleção e do Flamengo, Zico, estará em Belém como um dos destaques do encontro do Fórum Norte-Nordeste das Indústrias, em março.

As inscrições para o evento são gratuitas e estão abertas ao público, por meio da plataforma Sympla, até o preenchimento das vagas.

O evento será realizado no Centro Cultural Caixa, no complexo Porto Futuro II, e reunirá lideranças empresariais, representantes do poder público e instituições financeiras de 16 estados das regiões Norte e Nordeste. Apesar da pauta voltada à habitação, infraestrutura e desenvolvimento regional, a presença de Zico promete atrair atenções para além do setor da construção civil.

O Galinho de Quintino participará da programação oficial com a palestra “Liderança”, tema que dialoga com sua trajetória dentro e fora dos gramados. Reconhecido não apenas pelos títulos e pela habilidade técnica, mas também pela postura de liderança em equipes históricas, Zico deve abordar experiências acumuladas no futebol e na gestão esportiva, conectando o universo do esporte à formação de líderes e à tomada de decisões estratégicas.

A participação do ex-jogador integra uma proposta do Fórum de ampliar o debate para além das políticas públicas e da economia, incluindo temas ligados à gestão, inspiração e desenvolvimento humano. Para o público local, será também a oportunidade de acompanhar de perto um dos maiores nomes do futebol brasileiro em atividade fora das quatro linhas.

esportes

futebol

jornal amazônia

zico
Futebol
