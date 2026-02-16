Zico desembarca em Belém para palestra gratuita sobre liderança no Porto Futuro II Inscrições são limitadas e podem ser feitas pela internet. Caio Maia 16.02.26 12h05 Zico estará em Belém em março. (Tânia Rêgo/Agência Brasil) A capital do Pará vai receber, nos dias 9 e 10 de março, a visita de um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. O ex-camisa 10 da Seleção e do Flamengo, Zico, estará em Belém como um dos destaques do encontro do Fórum Norte-Nordeste das Indústrias, em março. As inscrições para o evento são gratuitas e estão abertas ao público, por meio da plataforma Sympla, até o preenchimento das vagas. O evento será realizado no Centro Cultural Caixa, no complexo Porto Futuro II, e reunirá lideranças empresariais, representantes do poder público e instituições financeiras de 16 estados das regiões Norte e Nordeste. Apesar da pauta voltada à habitação, infraestrutura e desenvolvimento regional, a presença de Zico promete atrair atenções para além do setor da construção civil. O Galinho de Quintino participará da programação oficial com a palestra “Liderança”, tema que dialoga com sua trajetória dentro e fora dos gramados. Reconhecido não apenas pelos títulos e pela habilidade técnica, mas também pela postura de liderança em equipes históricas, Zico deve abordar experiências acumuladas no futebol e na gestão esportiva, conectando o universo do esporte à formação de líderes e à tomada de decisões estratégicas. A participação do ex-jogador integra uma proposta do Fórum de ampliar o debate para além das políticas públicas e da economia, incluindo temas ligados à gestão, inspiração e desenvolvimento humano. Para o público local, será também a oportunidade de acompanhar de perto um dos maiores nomes do futebol brasileiro em atividade fora das quatro linhas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia zico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Jogador com passagens no futebol da Tuna e no futsal do Paysandu morre em acidente de moto Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 Futebol Zico desembarca em Belém para palestra gratuita sobre liderança no Porto Futuro II Inscrições são limitadas e podem ser feitas pela internet. 16.02.26 12h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15