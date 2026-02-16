Jogador com passagens no futebol da Tuna e no futsal do Paysandu morre em acidente de moto Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) Fábio Will 16.02.26 13h04 Everton Moraes tinha 21 anos (Arquivo pessoal / Instagram) Morreu na manhã desta segunda-feira (16) o jogador Everton Moraes, de 21 anos. O atleta pertencia ao futsal do Paysandu, mas jogou futebol pelo Caeté, Pedreira e Tuna Luso Brasileira. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com o técnico dele no Paysandu e também por seu empresário, o ex-jogador Fidelis. Evertom Moraes faleceu em um acidente de moto, na estrada entre Bragança (PA) e Tracuateua (PA). Fidelis, seu empresário, lamentou o ocorrido e falou da perda do jogador, que completou 21 aos no último dia 29. “Ele faleceu em um acidente de moto entre Bragança e Tracuateua, agora ao amanhecer. Ele foi base do caeté, subiu no time profissional, mas como tinha idade para a categoria juniores, retornou para a base, foi campeão paraense com a Tuna, jogou a Copa São Paulo do ano passado pela Lusa e em 2025 retornou ao Caeté, jogou profissional e estava sem clube no futebol e estava atuando no futsal”, disse, Fidelis. VEJA MAIS Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá 'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu Jogador da base do Remo morre após acidente de moto e partida do Sub-20 é adiada O volante Leandro dos Reis Silva foi campeão Sub-20 com o Remo no ano passado Ex-atacante de Remo, Paysandu e Tuna, Marcelo Lemos morre durante partida de futebol Marcelo Lemos tinha 45 anos e estava jogando futebol pelada (amador) quando morreu. A suspeita é que tenha sido um infarto O Caeté, clube que o revelou para o futebol, emitiu nota em suas redes sociais lamentando a morte Everton Moraes. “A Sociedade Esportiva Caeté manifesta o profundo pesar pelo falecimento do atleta Everton Moraes dos Reis (Everto Tracuateua). Ele honrou nossas cores com dedicação, garra e espírito de equipe, deixando um legado jamais esquecido. Nos solidarizamos com familiares e amigos nesse momento de dor. Descanse em paz”, publicou a equipe de Bragança (PA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu tuna luso futebol caeté everton moraes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Jogador com passagens no futebol da Tuna e no futsal do Paysandu morre em acidente de moto Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 Futebol Zico desembarca em Belém para palestra gratuita sobre liderança no Porto Futuro II Inscrições são limitadas e podem ser feitas pela internet. 16.02.26 12h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15