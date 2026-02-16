Capa Jornal Amazônia
Jogador com passagens no futebol da Tuna e no futsal do Paysandu morre em acidente de moto

Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA)

Fábio Will
fonte

Everton Moraes tinha 21 anos (Arquivo pessoal / Instagram)

Morreu na manhã desta segunda-feira (16) o jogador Everton Moraes, de 21 anos. O atleta pertencia ao futsal do Paysandu, mas jogou futebol pelo Caeté, Pedreira e Tuna Luso Brasileira. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com o técnico dele no Paysandu e também por seu empresário, o ex-jogador Fidelis.

Evertom Moraes faleceu em um acidente de moto, na estrada entre Bragança (PA) e Tracuateua (PA). Fidelis, seu empresário, lamentou o ocorrido e falou da perda do jogador, que completou 21 aos no último dia 29.

“Ele faleceu em um acidente de moto entre Bragança e Tracuateua, agora ao amanhecer. Ele foi base do caeté, subiu no time profissional, mas como tinha idade para a categoria juniores, retornou para a base, foi campeão paraense com a Tuna, jogou a Copa São Paulo do ano passado pela Lusa e em 2025 retornou ao Caeté, jogou profissional e estava sem clube no futebol e estava atuando no futsal”, disse, Fidelis.

O Caeté, clube que o revelou para o futebol, emitiu nota em suas redes sociais lamentando a morte Everton Moraes.

“A Sociedade Esportiva Caeté manifesta o profundo pesar pelo falecimento do atleta Everton Moraes dos Reis (Everto Tracuateua). Ele honrou nossas cores com dedicação, garra e espírito de equipe, deixando um legado jamais esquecido. Nos solidarizamos com familiares e amigos nesse momento de dor. Descanse em paz”, publicou a equipe de Bragança (PA).

