Coritiba pode confirmar acesso à Série A em jogo contra o Paysandu, em Belém; entenda

A reta final da Série B entrou em clima de decisão após o encerramento da 35ª rodada. A luta pelas quatro vagas na Série A de 2026 ganhou contornos definitivos, e o Coritiba chega à próxima rodada com chance real de confirmar o retorno à elite.

O líder da competição soma 61 pontos e enfrenta o Paysandu, já rebaixado, neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, em Belém. A vitória é condição básica para o clube paranaense tentar selar o acesso de forma antecipada, mas o desfecho da rodada também depende do desempenho dos concorrentes diretos.

Para confirmar a vaga já no fim de semana, o Coritiba precisa que Athletico-PR ou Criciúma deixem pontos pelo caminho contra Volta Redonda e Atlético-GO. Se os dois vencerem seus compromissos, mesmo um triunfo sobre o Paysandu não será suficiente para a definição matemática. Em caso de empate na capital paraense, o acesso só poderá ser conquistado a partir da 37ª rodada.

A disputa no G-4 segue intensa. Chapecoense e Remo aparecem logo atrás do líder, ambos com 58 pontos, enquanto o Athletico-PR ocupa a quarta posição com 56, empatado com o Novorizontino. Criciúma e Goiás seguem na cola, com 55.

Após o duelo na Curuzu, o Coritiba volta ao Couto Pereira para enfrentar o Athletic no sábado (15), às 16h30. O jogo em Curitiba também tem potencial para confirmar o clube na Série A. A equipe encerra sua campanha no confronto com o Amazonas, no dia 23 de novembro, na Arena da Amazônia.