Coritiba pode confirmar acesso à Série A em jogo contra o Paysandu, em Belém; entenda Um eventual triunfo sobre o Papão da Amazônia, somado às falhas de Athletico-PR ou Criciúma, garante o acesso antecipado ao Coxa O Liberal 06.11.25 17h45 O Coxa Branca espera garantir o acesso contra o Papão da Amazônia. (JP Pacheco | Coritiba) A reta final da Série B entrou em clima de decisão após o encerramento da 35ª rodada. A luta pelas quatro vagas na Série A de 2026 ganhou contornos definitivos, e o Coritiba chega à próxima rodada com chance real de confirmar o retorno à elite. O líder da competição soma 61 pontos e enfrenta o Paysandu, já rebaixado, neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, em Belém. A vitória é condição básica para o clube paranaense tentar selar o acesso de forma antecipada, mas o desfecho da rodada também depende do desempenho dos concorrentes diretos. Para confirmar a vaga já no fim de semana, o Coritiba precisa que Athletico-PR ou Criciúma deixem pontos pelo caminho contra Volta Redonda e Atlético-GO. Se os dois vencerem seus compromissos, mesmo um triunfo sobre o Paysandu não será suficiente para a definição matemática. Em caso de empate na capital paraense, o acesso só poderá ser conquistado a partir da 37ª rodada. VEJA MAIS Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o Coritiba na Curuzu Mesmo rebaixado, Papão busca apoio do torcedor no confronto diante do líder da Série B. A disputa no G-4 segue intensa. Chapecoense e Remo aparecem logo atrás do líder, ambos com 58 pontos, enquanto o Athletico-PR ocupa a quarta posição com 56, empatado com o Novorizontino. Criciúma e Goiás seguem na cola, com 55. Após o duelo na Curuzu, o Coritiba volta ao Couto Pereira para enfrentar o Athletic no sábado (15), às 16h30. O jogo em Curitiba também tem potencial para confirmar o clube na Série A. A equipe encerra sua campanha no confronto com o Amazonas, no dia 23 de novembro, na Arena da Amazônia.