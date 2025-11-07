Ignácio Neto tenta motivar jogadores do Paysandu: chance de se mostrar ao mercado Treinador tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns O Liberal 07.11.25 20h20 Com o rebaixamento já confirmado, o Paysandu entra em campo no domingo (9), às 20h30, na Curuzu, para enfrentar o Coritiba, em um cenário de fim de temporada e busca por motivação. À frente da equipe nas três últimas rodadas da Série B, o técnico Ignácio Neto, que comandava as categorias de base, tenta "fazer magia" para tentar motivar o grupo. O técnico diz aos atletas que restaram que o jogo é uma oportunidade de se mostrar ao mercado — uma chance de conquistar bom emprego ou garantir espaço no clube em 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ignácio tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer à disposição do clube mesmo após o descenso, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns. O treinador tenta resgatar o ânimo de um elenco que vive a pior campanha da história do Paysandu em competições nacionais: foram 32 das 36 rodadas na zona de rebaixamento, boa parte delas na lanterna, somando apenas 27 pontos até agora. VEJA MAIS Remo tem segundo maior crescimento nas redes sociais em outubro, mas ainda segue atrás do Paysandu Clube azulino soma 80 mil novos seguidores e supera gigantes do futebol brasileiro; levantamento é do Ibope Repucom Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o provável time para o duelo contra o Coritiba deve ter Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vinni Faria. Entre as novidades, o destaque é o retorno de Quintana, que volta a ser titular após perder espaço no elenco, e a manutenção de Pedro Henrique, jovem da base que deve continuar entre os titulares. Ignácio também deve dar nova chance a Vinni Faria, jogador que teve poucas oportunidades no ano, mas que vem sendo um dos menos criticados pela torcida. O atacante forma o trio ofensivo ao lado de Marlon e Wendel Júnior. Sem mais objetivos esportivos, o Paysandu encara o confronto de domingo como um teste individual e coletivo, em meio ao início do processo de reformulação que marcará a preparação para a disputa da Série C de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FIM DE FESTA Ignácio Neto tenta motivar jogadores do Paysandu: chance de se mostrar ao mercado Treinador tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns 07.11.25 20h20 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18