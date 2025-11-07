Ignácio Neto tenta motivar jogadores do Paysandu: chance de se mostrar ao mercado

Com o rebaixamento já confirmado, o Paysandu entra em campo no domingo (9), às 20h30, na Curuzu, para enfrentar o Coritiba, em um cenário de fim de temporada e busca por motivação. À frente da equipe nas três últimas rodadas da Série B, o técnico Ignácio Neto, que comandava as categorias de base, tenta "fazer magia" para tentar motivar o grupo. O técnico diz aos atletas que restaram que o jogo é uma oportunidade de se mostrar ao mercado — uma chance de conquistar bom emprego ou garantir espaço no clube em 2026.

Ignácio tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer à disposição do clube mesmo após o descenso, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns. O treinador tenta resgatar o ânimo de um elenco que vive a pior campanha da história do Paysandu em competições nacionais: foram 32 das 36 rodadas na zona de rebaixamento, boa parte delas na lanterna, somando apenas 27 pontos até agora.

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o provável time para o duelo contra o Coritiba deve ter Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vinni Faria. Entre as novidades, o destaque é o retorno de Quintana, que volta a ser titular após perder espaço no elenco, e a manutenção de Pedro Henrique, jovem da base que deve continuar entre os titulares.

Ignácio também deve dar nova chance a Vinni Faria, jogador que teve poucas oportunidades no ano, mas que vem sendo um dos menos criticados pela torcida. O atacante forma o trio ofensivo ao lado de Marlon e Wendel Júnior.

Sem mais objetivos esportivos, o Paysandu encara o confronto de domingo como um teste individual e coletivo, em meio ao início do processo de reformulação que marcará a preparação para a disputa da Série C de 2026.