Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Ignácio Neto tenta motivar jogadores do Paysandu: chance de se mostrar ao mercado

Treinador tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns

O Liberal

Com o rebaixamento já confirmado, o Paysandu entra em campo no domingo (9), às 20h30, na Curuzu, para enfrentar o Coritiba, em um cenário de fim de temporada e busca por motivação. À frente da equipe nas três últimas rodadas da Série B, o técnico Ignácio Neto, que comandava as categorias de base, tenta "fazer magia" para tentar motivar o grupo. O técnico diz aos atletas que restaram que o jogo é uma oportunidade de se mostrar ao mercado — uma chance de conquistar bom emprego ou garantir espaço no clube em 2026.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ignácio tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer à disposição do clube mesmo após o descenso, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns. O treinador tenta resgatar o ânimo de um elenco que vive a pior campanha da história do Paysandu em competições nacionais: foram 32 das 36 rodadas na zona de rebaixamento, boa parte delas na lanterna, somando apenas 27 pontos até agora.

VEJA MAIS

image Remo tem segundo maior crescimento nas redes sociais em outubro, mas ainda segue atrás do Paysandu
Clube azulino soma 80 mil novos seguidores e supera gigantes do futebol brasileiro; levantamento é do Ibope Repucom

image Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre
Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o provável time para o duelo contra o Coritiba deve ter Matheus Nogueira; Bryan Borges, Lucca, Quintana e Reverson; Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Anderson Leite; Marlon, Wendel Júnior e Vinni Faria. Entre as novidades, o destaque é o retorno de Quintana, que volta a ser titular após perder espaço no elenco, e a manutenção de Pedro Henrique, jovem da base que deve continuar entre os titulares.

Ignácio também deve dar nova chance a Vinni Faria, jogador que teve poucas oportunidades no ano, mas que vem sendo um dos menos criticados pela torcida. O atacante forma o trio ofensivo ao lado de Marlon e Wendel Júnior.

Sem mais objetivos esportivos, o Paysandu encara o confronto de domingo como um teste individual e coletivo, em meio ao início do processo de reformulação que marcará a preparação para a disputa da Série C de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Série C
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FIM DE FESTA

Ignácio Neto tenta motivar jogadores do Paysandu: chance de se mostrar ao mercado

Treinador tenta repassar aos atletas que decidiram permanecer, que o jogo pode ser uma vitrine ou até mesmo a chance de permanecer no clube para a próxima temporada, o que é desejo de alguns

07.11.25 20h20

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

série b

Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos

Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025

06.11.25 16h14

Futebol

Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR

Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém.

06.11.25 10h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda