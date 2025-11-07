Capa Jornal Amazônia
Remo tem segundo maior crescimento nas redes sociais em outubro, mas ainda segue atrás do Paysandu

Clube azulino soma 80 mil novos seguidores e supera gigantes do futebol brasileiro; levantamento é do Ibope Repucom

O Liberal
fonte

O Leão Azul vive um bom momento dentro e fora de campo, com presença cada vez maior na internet. (FOTOS: WAGNER SANTANA / O LIBERAL)

O novo levantamento do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, produzido pelo Ibope Repucom, confirmou outubro como um mês de alta para o Clube do Remo no ambiente online. Em reta final de Série B e ainda vivo na briga pelo acesso, o Leão Azul registrou 80 mil novos seguidores, desempenho que lhe garantiu o segundo maior crescimento dentre as 50 equipes avaliadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O salto coloca o Remo acima de clubes de maior orçamento e visibilidade nacional, como Palmeiras, Mirassol e Vasco — todos integrantes do Top 5 de evolução no mês. O clube azulino, hoje 24º colocado no ranking geral, soma 1,9 milhão de seguidores.

Apesar do protagonismo azulino no crescimento de outubro, o Paysandu segue como o clube de maior presença digital da região Norte. Embora o Papão não tenha figurado entre os principais crescimentos do mês, mantém uma base superior à do rival na soma total de seguidores — reforçando a força histórica da marca alviceleste no ambiente das redes sociais.

O líder nacional no mês foi o Flamengo, impulsionado pela vaga na final da Libertadores. O clube rubro-negro adicionou 341 mil novos seguidores, com destaque para Instagram, TikTok e YouTube.

O Palmeiras aparece em terceiro no crescimento mensal, com 66 mil novas adesões, seguido por Mirassol (62 mil) e Vasco (17 mil).

O Ranking Digital acompanha, mês a mês, o desempenho nas redes de clubes que figuram entre os 50 mais seguidos do país, mensurando dados de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, X e YouTube.

Top 5 de maiores crescimentos — Outubro (Ibope Repucom)

  1. Flamengo – 341 mil
  2. Remo – 80 mil
  3. Palmeiras – 66 mil
  4. Mirassol – 62 mil
  5. Vasco – 17 mil

Ranking Digital dos Clubes Brasileiros — Total de seguidores (Outubro/2025)

  1. Flamengo - 64,9 milhões
  2. Corinthians - 41,7 milhões
  3. Santos - 25,6 milhões
  4. Palmeiras - 24,3 milhões
  5. São Paulo - 22,9 milhões
  6. Vasco - 14 milhões
  7. Grêmio - 12,3 milhões
  8. Atlético-MG - 12,1 milhões
  9. Cruzeiro - 11,2 milhões
  10. Fluminense - 10 milhões
  11. Internacional - 8,1 milhões
  12. Botafogo - 6,8 milhões
  13. Chapecoense - 6 milhões
  14. Bahia - 5,6 milhões
  15. Sport - 5,5 milhões
  16. Vitória - 4,4 milhões
  17. Fortaleza - 4,2 milhões
  18. Athletico-PR - 4 milhões
  19. Ceará - 3,8 milhões
  20. Coritiba - 2,3 milhões
