Remo tem segundo maior crescimento nas redes sociais em outubro, mas ainda segue atrás do Paysandu

O novo levantamento do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, produzido pelo Ibope Repucom, confirmou outubro como um mês de alta para o Clube do Remo no ambiente online. Em reta final de Série B e ainda vivo na briga pelo acesso, o Leão Azul registrou 80 mil novos seguidores, desempenho que lhe garantiu o segundo maior crescimento dentre as 50 equipes avaliadas.

O salto coloca o Remo acima de clubes de maior orçamento e visibilidade nacional, como Palmeiras, Mirassol e Vasco — todos integrantes do Top 5 de evolução no mês. O clube azulino, hoje 24º colocado no ranking geral, soma 1,9 milhão de seguidores.

Apesar do protagonismo azulino no crescimento de outubro, o Paysandu segue como o clube de maior presença digital da região Norte. Embora o Papão não tenha figurado entre os principais crescimentos do mês, mantém uma base superior à do rival na soma total de seguidores — reforçando a força histórica da marca alviceleste no ambiente das redes sociais.

O líder nacional no mês foi o Flamengo, impulsionado pela vaga na final da Libertadores. O clube rubro-negro adicionou 341 mil novos seguidores, com destaque para Instagram, TikTok e YouTube.

O Palmeiras aparece em terceiro no crescimento mensal, com 66 mil novas adesões, seguido por Mirassol (62 mil) e Vasco (17 mil).

O Ranking Digital acompanha, mês a mês, o desempenho nas redes de clubes que figuram entre os 50 mais seguidos do país, mensurando dados de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, X e YouTube.

Top 5 de maiores crescimentos — Outubro (Ibope Repucom)

Flamengo – 341 mil Remo – 80 mil Palmeiras – 66 mil Mirassol – 62 mil Vasco – 17 mil

Ranking Digital dos Clubes Brasileiros — Total de seguidores (Outubro/2025)

Flamengo - 64,9 milhões Corinthians - 41,7 milhões Santos - 25,6 milhões Palmeiras - 24,3 milhões São Paulo - 22,9 milhões Vasco - 14 milhões Grêmio - 12,3 milhões Atlético-MG - 12,1 milhões Cruzeiro - 11,2 milhões Fluminense - 10 milhões Internacional - 8,1 milhões Botafogo - 6,8 milhões Chapecoense - 6 milhões Bahia - 5,6 milhões Sport - 5,5 milhões Vitória - 4,4 milhões Fortaleza - 4,2 milhões Athletico-PR - 4 milhões Ceará - 3,8 milhões Coritiba - 2,3 milhões