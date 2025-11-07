Capa Jornal Amazônia
Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

Fábio Will
fonte

Equipe paraense segue viva na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro (Raul Martins / Remod)

O Remo divulgou em suas redes sociais a lista de jogadores relacionados para os dois próximos compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo azulino já está interior de São Paulo (SP), onde enfrenta o Novorizontino-SP, e depois segue direto para Santa Catarina (SC), para o duelo com o Avaí-SC

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O staff do Remo optou por levar um número elevado de atletas para os dois jogos e se deve à logística da viagem. Como o Leão fará duas partidas seguidas fora de casa, o elenco só deve retornar a Belém após a 37ª rodada. Por isso, até jogadores suspensos, como Caio Vinícius e Diego Hernández, foram incluídos na delegação, chegando ao número de 30 jogadores convocados para os jogos.

Novidades na lista azulina

Em relação ao último jogo contra a Chapecoense-SC, no empate em 1 a 1 no Baenão, cinco jogadores voltaram a aparecer entre os relacionados, são eles:  o lateral-esquerdo Alan Rodríguez, o volante Freitas, os meias Régis e Panagiotis, além do atacante Marrony.

O Remo encara o Novorizontino neste sábado (8), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), na cidade de Novo Horizonte (SP), pela 36ª rodada. A partida vale a permanência no G4 da Série B, além de ser um confronto direto, já que o Remo ocupa a 3ª posição com 58 pontos e o Novorizontino está na 5ª colocação com 56.

Mais um jogo fora de Belém

Na sequência da Série B, o time paraense segue viagem para Florianópolis (SC), onde enfrenta o Avaí, no sábado (15), às 16h30, no estádio da Ressacada, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Lista de relacionados

Goleiros

Marcelo Rangel, Ygor Vinhas e Léo Lang

Laterais

Marcelinho, Pedro Costa, Sávio, Jorge e Alan Rodríguez

Zagueiros

Klaus, Kayky Almeida, Reynaldo e Kawan

Meio-campistas

Luan Martins, Nathan Camargo, Caio Vinícius, Cantillo, Pavani, Pedro Castro, Panagiots, Nathan, Jaderson, Nico Ferreira, Freitas, Régis e Dodô

Atacantes

Diego Hernández, Pedro Rocha, Janderson, Marrony e João Pedro

Remo
.
