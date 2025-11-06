Remo viaja para dois confrontos fora e pode voltar já com o acesso à elite

O Remo iniciou nesta quinta-feira (6) a reta final mais importante de sua história recente. A equipe azulina embarcou para duas semanas fora de Belém, em uma viagem que pode marcar o retorno do clube à Série A após 32 anos de ausência. Faltando três jogos para o fim da Série B, o Leão depende apenas de si para confirmar o acesso e enfrenta, pela ordem, Novorizontino, Avaí e Goiás.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O primeiro desafio será na tarde de sábado (8), contra o Novorizontino, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Às vésperas da partida, o lateral-direito Marcelinho destacou o foco do grupo para manter a regularidade e não deixar escapar a chance de fazer história.

VEJA MAIS

“São três jogos, três jogos difíceis, confrontos diretos. Sabemos que não podemos errar, não podíamos errar já lá atrás, nos últimos dez jogos. Nós precisávamos de muitas vitórias e conseguimos fazer as vitórias”, afirmou. “Agora a gente tem que pensar jogo a jogo. Temos um primeiro jogo muito difícil, com o Novorizontino, e é entrar como entramos nos outros jogos, em busca dos três pontos. Se Deus quiser, nós vamos conquistar, daí depois a gente pensa nos outros jogos.”

Com 58 pontos e ocupando a terceira colocação, o Remo tem a vantagem de depender apenas dos próprios resultados. Mas, dentro do clube, um dos maiores desafios tem sido lidar com a ansiedade de uma torcida e de um elenco que acreditam no acesso.

“O nosso grupo é muito unido, já vem falando isso [controlar a ansiedade] há um bom tempo, todo mundo trabalhando unido. Sabemos da importância do jogo, descontraindo um pouco também, jogar conversa fora, jogar um videogame, uma carta e tal, até para descontrair um pouco”, contou o lateral.

Ele acredita que o time pode garantir o retorno à elite ainda nos jogos fora de casa. “Como falei, sabemos da importância do jogo e desde lá do CRB, que a gente conquistou a primeira vitória no comando do Guto Ferreira, a gente vem falando que tem que acreditar. A prova está aí: todo jogo a gente está acreditando. Sem dúvida, é continuar acreditando nesses dois jogos, que nós podemos vencer os dois e conquistar o acesso, que é o sonho de todos nós.”

Apoio longe

Mesmo longe do Baenão, Marcelinho confia que o Fenômeno Azul fará a diferença. O Remo está entre as melhores médias de público da Série B, e o jogador acredita que o apoio das arquibancadas — mesmo à distância — será fundamental para manter a motivação da equipe.

“Sabemos da força da nossa torcida. Jogo em casa ou fora, sabemos que podemos contar com eles. Então será um diferencial nesse jogo do Novorizontino e, logo depois, contra o Avaí”, disse. “Ter nossa torcida por perto é muito importante, porque esse incentivo nos dá um gás a mais.”

O confronto entre Novorizontino e Remo acontece neste sábado (8), às 16h, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 36ª rodada da Série B.