Remo viaja para dois confrontos fora e pode voltar já com o acesso à elite O primeiro desafio será na tarde de sábado (8), contra o Novorizontino, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, e o segundo contra o Avaí, no dia 15 O Liberal 06.11.25 19h10 Torcida fez festa na saída do ônibus no Baenão (Remo) O Remo iniciou nesta quinta-feira (6) a reta final mais importante de sua história recente. A equipe azulina embarcou para duas semanas fora de Belém, em uma viagem que pode marcar o retorno do clube à Série A após 32 anos de ausência. Faltando três jogos para o fim da Série B, o Leão depende apenas de si para confirmar o acesso e enfrenta, pela ordem, Novorizontino, Avaí e Goiás. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O primeiro desafio será na tarde de sábado (8), contra o Novorizontino, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Às vésperas da partida, o lateral-direito Marcelinho destacou o foco do grupo para manter a regularidade e não deixar escapar a chance de fazer história. VEJA MAIS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém Com dois desfalques importantes, Remo pode ganhar retorno de Panagiotis para confronto deste sábado Guto Ferreira tem testado algumas opções para o importante duelo contra o Novorizontino “São três jogos, três jogos difíceis, confrontos diretos. Sabemos que não podemos errar, não podíamos errar já lá atrás, nos últimos dez jogos. Nós precisávamos de muitas vitórias e conseguimos fazer as vitórias”, afirmou. “Agora a gente tem que pensar jogo a jogo. Temos um primeiro jogo muito difícil, com o Novorizontino, e é entrar como entramos nos outros jogos, em busca dos três pontos. Se Deus quiser, nós vamos conquistar, daí depois a gente pensa nos outros jogos.” Com 58 pontos e ocupando a terceira colocação, o Remo tem a vantagem de depender apenas dos próprios resultados. Mas, dentro do clube, um dos maiores desafios tem sido lidar com a ansiedade de uma torcida e de um elenco que acreditam no acesso. “O nosso grupo é muito unido, já vem falando isso [controlar a ansiedade] há um bom tempo, todo mundo trabalhando unido. Sabemos da importância do jogo, descontraindo um pouco também, jogar conversa fora, jogar um videogame, uma carta e tal, até para descontrair um pouco”, contou o lateral. Ele acredita que o time pode garantir o retorno à elite ainda nos jogos fora de casa. “Como falei, sabemos da importância do jogo e desde lá do CRB, que a gente conquistou a primeira vitória no comando do Guto Ferreira, a gente vem falando que tem que acreditar. A prova está aí: todo jogo a gente está acreditando. Sem dúvida, é continuar acreditando nesses dois jogos, que nós podemos vencer os dois e conquistar o acesso, que é o sonho de todos nós.” Apoio longe Mesmo longe do Baenão, Marcelinho confia que o Fenômeno Azul fará a diferença. O Remo está entre as melhores médias de público da Série B, e o jogador acredita que o apoio das arquibancadas — mesmo à distância — será fundamental para manter a motivação da equipe. “Sabemos da força da nossa torcida. Jogo em casa ou fora, sabemos que podemos contar com eles. Então será um diferencial nesse jogo do Novorizontino e, logo depois, contra o Avaí”, disse. “Ter nossa torcida por perto é muito importante, porque esse incentivo nos dá um gás a mais.” O confronto entre Novorizontino e Remo acontece neste sábado (8), às 16h, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 36ª rodada da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b 2025 remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RETA FINAL Remo viaja para dois confrontos fora e pode voltar já com o acesso à elite O primeiro desafio será na tarde de sábado (8), contra o Novorizontino, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, e o segundo contra o Avaí, no dia 15 06.11.25 19h10 FUTEBOL Remo abre inscrições para peneira das categorias de base; veja como participar As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré 06.11.25 18h20 Futebol Com dois desfalques importantes, Remo pode ganhar retorno de Panagiotis para confronto deste sábado Guto Ferreira tem testado algumas opções para o importante duelo contra o Novorizontino 06.11.25 16h29 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05