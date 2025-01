Técnico destaca poder ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Águia: 'Meu pensamento é fazer gol'

Com a vitória do Paysandu por 4 a 2 sobre o Águia de Marabá neste sábado (25), o clube bicolor assumiu a liderança do Parazão 2025. Em coletiva, o treinador Márcio Fernandes destacou a qualidade ofensiva do time bicolor, afirmando que vem “de uma escola que joga para frente” e para vencer.

Com gols de Nicolas, Borasi, Rossi e Quintana, o Paysandu vive um bom momento no ataque. São 10 gols em três partidas, demonstrando a qualidade técnica de seus jogadores. Durante a coletiva pós-jogo, Márcio comentou sobre a postura ofensiva do Papão, que venceu os três jogos que disputou em 2025.

“Eu venho de uma escola que joga sempre para frente e para ganhar. Meu pensamento é fazer gol. Se a gente fizer mais gols sempre, a gente vai vencer. [...] Meu pensamento e dos meus jogadores é sempre para o ataque, procurando fazer gol. Em dois jogos, fizemos oito gols, temos que valorizar isso”, afirma o treinador.

Com o calendário corrido, o Paysandu voltará a jogar na próxima terça (28), contra a Tuna Luso. Com pouco tempo para se preparar, o treinador do time bicolor explica que os ajustes serão feitos em conversas com os jogadores, apontando as falhas que dificultaram a vida do Papão durante o primeiro tempo.

“Não temos muito tempo até o próximo jogo, que é terça-feira contra a Tuna. Então esse tempo de acerto, ajuste, não vamos ter. Precisamos ajustar nos vídeos, mostrando para os jogadores as falhas cometidas que precisamos ajustar. Isso é normal em início de trabalho, já falei sobre isso, a equipe vai oscilar, mas fico feliz porque não é fácil fazer quatro gols. Fizemos, criamos e temos que valorizar esse ponto”, explicou Márcio Fernandes.