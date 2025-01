Rossi e Nicolas marcam, Paysandu vence o Águia fora de casa e segue 100% no Parazão

Em jogo emocionante, o Paysandu venceu o Águia de Marabá por 4 a 2 neste sábado (25), no Zinho Oliveira, em Marabá. Com a vitória, o Papão assumiu a liderança do Campeonato Paraense 2025 com duas vitórias. Com gols de Borasi, Rossi, Nicolas, que marcou o terceiro gol do time bicolor na partida, assumiu a artilharia do Parazão, com três gols marcados e Quintana, o Papão garantiu mais três pontos na tabela.

Confira como foi a partida lance a lance

Com o triunfo fora de casa, o Paysandu empatou com o Castanhal em seis pontos, mas assumiu a ponta da tabela por conta do saldo de gols. Fechando o G4 do Parazão, Independente e Tuna têm quatro pontos cada. O Águia, por sua vez, se mantém no meio da tabela, graças à vitória conquistada contra o Cametá na primeira rodada.

A segunda rodada do Campeonato Paraense acaba no próximo domingo (26), com a partida entre Caeté e Remo, que ocorrerá no Estádio Municipal de Augusto Corrêa.

Primeiro tempo de equilíbrio

O Águia de Marabá foi melhor em boa parte do primeiro tempo contra o Paysandu. Jogando em casa, o time pressionava nos minutos iniciais, com lance perigoso de Jonata Bastos logo no início do jogo.

Aos dez minutos, o Paysandu teve sua primeira oportunidade “interessante” na partida e, desde então, equilibrou o jogo contra o time marabaense. Aos 16 minutos, Borasi marcou o primeiro gol da partida após receber um passe primoroso de Leandro Vilela da entrada da área.

O Águia não ficou abalado com o gol e empatou a partida poucos minutos depois, após o árbitro Alexandre Expedito marcar um pênalti para o time de Marabá. Jonata Bastos, o melhor jogador da partida até então, converteu o lance.

Na sequência, o Águia seguiu melhor na partida, mas não conseguiu marcar contra o time bicolor, que balançou as redes pela segunda vez aos 43 minutos. Invertendo posições, Borasi cruzou pelo lado direito do campo, encontrando Rossi no centro da área. O jogador marcou seu primeiro gol com a camisa do Papão.

Com diversas interrupções na partida - entre elas, cinco minutos para a checagem do VAR no lance do pênalti - o árbitro deu oito minutos de acréscimo. Foi neste momento que o Águia voltou a empatar a partida, com gol de falta de Bruno Limão, que confundiu a defesa bicolor.

Segundo tempo de pressão bicolor

O segundo tempo foi bem melhor para o Paysandu, que assumiu o controle desde o início da etapa. Aos 12 minutos, Nicolas recebeu um passe de Rossi dentro da área, marcando seu terceiro gol no Parazão e quinto gol na temporada.

Logo após o gol do Paysandu, o time de Marabá voltou a assustar o time bicolor, com cerca de três lances perigosos, todos defendidos por Matheus Nogueira. Com as substituições, o time bicolor parecia ter mais fôlego e passou a ter superioridade técnica com relação ao seu adversário.

Não demorou para o Papão marcar o seu quarto gol, com gol de cabeça de Quintana, que fechou o placar da partida em 4 a 2. Restando apenas os sete minutos acrescidos pelo árbitro, o Águia não desistiu da partida, mas já se via em uma desvantagem difícil de recuperar. Cansado, o time de Marabá não conseguiu encontrar novamente o caminho do gol e a partida terminou com vitória do Papão.

16 jogos de invencibilidade

Com a vitória sobre o Águia, o Papão chega a 16 jogos sem perder no Campeonato Paraense. O clube bicolor não conhece a derrota desde abril de 2023, quando perdeu para o próprio Águia de Marabá nas semifinais daquela edição do torneio. Desde então, foram 12 vitórias e quatro empates, além do título invicto do Parazão em 2024.

Ficha técnica

Águia de Marabá 2 x 4 Paysandu

Data: 25/01/2025

Hora: 17h00

Local: Estádio Zinho Oliveira (Marabá)

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Assistentes: Acácio Menezes Leão (PA) e Emanoel Ferreira do Amaral Junior (PA)

VAR: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Cartão Amarelo: PK, Leandro Vilela, Bryan Borges (PAY) e Gerano (AGU)

Gols: Nicolas, Quintana, Borasi e Rossi (Paysandu); Jonata Bastos e Bruno Limão (Águia).

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto, Alan Pires (Guga); Esdras (Doda), Lucas Silva, Kukri; Germano, Jefinho (Welves), Jonata Bastos (Kaique).

Técnico: Silvio Criciúma.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas, Kevyn (PK); Leandro Vilela (Iarley), Matheus Vargas, Giovanni (Juninho); Rossi (Marlon), Borasi (Pedro Delvalle), Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes.