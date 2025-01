Presidente do Paysandu comenta situação de Ramón Martínez: 'Essa é a verdade'

Anunciado pelo Paysandu no dia 11 de janeiro, o volante Ramón Martínez voltou para o Paraguai nos últimos dias para resolver pendências com o Olimpia, clube que detém seus direitos federativos até o final deste ano. Em entrevista, o presidente do clube bicolor, Roger Aguilera, explicou a situação atual do atleta, afirmando que aguarda o retorno do paraguaio, que “tem documento firmado” com o Papão.

Em entrevista para a TV Cultura, minutos antes da partida entre Águia de Marabá e Paysandu, Roger Aguilera falou sobre a atual situação de Martínez, após a disseminação de diversos rumores onde se afirmava que o atleta poderia estar saindo do Paysandu antes mesmo de estrear pelo clube.

Segundo Aguilera, Ramón se apresentou com uma lesão de grau um, da qual já estava tratando no clube. Entretanto, o atleta pediu para retornar ao Paraguai, com o objetivo de resolver uma situação com o Olimpia, clube que defendeu em 2024.

“Quando chegou ao Paysandu, ele tinha um acordo verbal com o Olimpia, clube que tem os direitos federativos dele até o final desse ano. Ele chegou no Paysandu, o Olimpia ia fazer um acordo e acabou não homologando esse acordo”, explica o presidente.

“Ele pediu para voltar para o Paraguai para, com o advogado, dar entrada nesse acordo e, caso não tenha exito, entrar com um pedido na FIFA para se desvincular e voltar ao Paysandu. Veicularam muitas coisas e essa é a verdade. A gente está aguardando ele, esperando voltar, até porque ele tem um documento firmado com o clube também”, completou Aguilera.

Paysandu ainda busca três jogadores

Durante a entrevista, Roger também falou sobre as pretensões do Papão para o mercado nas próximas semanas. Segundo o presidente do Paysandu, o clube ainda deseja contratar três atletas: um zagueiro, um meio-campista e um centroavante.

“Nesse ano, nosso objetivo não é fazer volume. Sim, contratar atletas com potencial e nível para a Série B. O mercado está competitivo, estamos tendo um pouco de dificuldade nas contratações que estamos tentando, mas a qualquer momento deveremos anunciar esses atletas para compor neste primeiro momento”, afirmou.