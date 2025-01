Águia de Marabá e Paysandu se enfrentam em partida da 2ª rodada do Campeonato Paraense

Águia de Marabá e Paysandu se reencontram neste sábado pela 2ª rodada do Campeonato Paraense 2025, em um duelo que promete movimentar o estádio Zinho Oliveira. A bola rola às 17h, com ambos os times embalados após estreias vitoriosas e de olho na liderança da competição.

O Paysandu, no entanto, tem um incentivo extra para buscar os três pontos: o time bicolor carrega uma invencibilidade de 17 jogos no Parazão. Curiosamente, sua última derrota no torneio foi justamente para o Águia, em Belém, na semifinal do estadual de 2023.

Para este confronto, o técnico Márcio Fernandes deve manter a base da equipe que venceu o Capitão Poço na estreia, contando novamente com o atacante Rossi. Apesar de ter sido contratado como uma das grandes apostas ofensivas para a temporada, o jogador ainda não balançou as redes contra o Capitão Poço, deixando a torcida na expectativa por seu primeiro gol.

Já o Águia de Marabá vive um início de ano positivo. Após derrotar o Cametá fora de casa e garantir vaga na próxima fase da Copa Verde, o time comandado por Sílvio Criciúma busca consolidar a boa fase diante de sua torcida, que promete lotar as arquibancadas. No último embate entre as equipes, o Papão levou a melhor com uma goleada por 4 a 0, resultado que agora o Azulão quer apagar da memória.

Depois de passar a semana inteira promovendo ajustes no time, o técnico Márcio Fernandes embarcou junto a delegação nesta sexta-feira e, ao que tudo indica, não haverá atividade em solo marabaense antes do jogo, enquanto o Azulão se movimentou após a grande vitória sobre o Independência-AC, com direito a atuação de destaque do goleiro Axel Lopes, que defendeu duas cobranças de pênalti e segue como grande arma do time.

Os ingressos já estão à venda, com preços de R$ 100 para a arquibancada coberta e R$ 50 para a descoberta, disponíveis tanto para a torcida mandante quanto para os visitantes.

Ficha Técnica

Data: 27/01/2025

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Quarto Árbitro: André Michel Petri Galina

VAR: Olivaldo José Alves Moraes

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto, Esdras; Alan Pires, Lucas Silva, Janderson, Jonatas Bastos, Germano e Jefinho.

Técnico: Sílvio Criciúma

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas, Kevyn; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Delvalle; Rossi, Borasi e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes