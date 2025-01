Marlon é apresentado pelo Paysandu e diz estar 'mais motivado do que na primeira vez'

O Paysandu apresentou oficialmente nesta quinta-feira (23) o atacante Marlon. O jogador de 27 anos está de volta a Curuzu, desta vez para atuar sob o comando do técnico Márcio Fernandes, com vistas à disputa do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B. Essa é a segunda passagem dele pelo bicolor paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Logo que foi apresentado, o atacante falou do sentimento de retornar ao clube. "Estou muito feliz e muito mais motivado do que cheguei na primeira vez. Me sinto em casa, em um lugar que me acolheu muito bem. Espero que essa passagem seja mais vitoriosa do que a primeira", diz ele, que foi muito vitorioso no primeiro ciclo e já se coloca à disposição para enfrentar o Águia, no próximo sábado (25), em Marabá.

Marlon chegou ao Paysandu em 2020, por empréstimo do Porto-SE. Foi destaque marcando cinco gols em 12 jogos. A diretoria bicolor então comprou o jogador, com um contrato até o fim de 2024. Em dois anos, foram 90 partidas, 25 gols e os títulos do Campeonato Paraense e Copa Verde. Terminou a última temporada como artilheiro da equipe bicolor com 16 gols marcados.

VEJA MAIS

Segundo ele, o momento atual é diferente e ele espera contribuir com novas habilidades, entre elas uma maior experiência em campo. "Mais experiente, rodei bastante, vi muita coisa no futebol. Espero contribuir com o grupo, com os novos companheiros. Espero me entrosar o mais rápido possível. Estou treinando há duas, três semanas, espero entrar logo em campo".

Marlon deixou o clube para assinar com o Gil Vicente, de Portugal, em uma transferência que gerou aproximadamente R$ 1,95 milhão ao Paysandu, a maior da história do time. Durante dois anos no futebol português, não marcou gols. De volta ao Brasil, fechou com o Guarani, onde teve poucas oportunidades. Em 37 partidas, a maioria como reserva, marcou um gol. Ao fim da Série B, a equipe foi rebaixada.