Paysandu inicia venda de ingressos para o clássico contra a Tuna; veja os valores

O Paysandu joga no próximo sábado (25) contra o Águia, às 17h, em Marabá, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Porém, o clube bicolor já iniciou as vendas de ingressos para o clássico contra a Tuna Luso Brasileiro, marcado para a próxima terça-feira (28), às 20h, na Curuzu, em Belém.

A torcida do Paysandu já pode garantir seu ingresso para o clássico contra a Tuna, válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense. Os bilhetes para o setor de arquibancada para a partida estão no valor de R$ 50, já o setor de cadeiras custa R$ 200.

Os bilhetes estão disponíveis em todas as lojas Lobo espalhadas por Belém e região metropolitana e também nas bilheterias do Estádio da Curuzu, no dia da partida, a partir das 9h.

Além dos pontos físicos, os ingressos também podem ser adquiridos de forma online, pelo site do IngressoSA, tanto no formato Pix quanto nos cartões de crédito ou débito, com acréscimo de 10% no crédito e 5% no débito, além das taxas.

O clube bicolor informou ainda que o check-in do clássico contra a Tuna para os sócios-torcedores está aberto. Os torcedores que estão com a mensalidade do programa sócio-bicolor em dia, podem assegurar sua presença na partida através do site www.payxaoprime.com.br.

Paysandu e Tuna voltam a se encontrar nesta temporada. Os clubes decidiram no último dia 12 a final da Supercopa Grão-Pará, conquistada pelo Papão, que venceu a Lusa pelo placar de 2 a 0.