Paysandu fecha com volante paraguaio para a temporada 2025

O Paysandu acertou, neste sábado (11), com mais um atleta para defender a equipe masculina de futebol durante a temporada 2025. Com desembarque programado para amanhã (12), o volante paraguaio Ramón Martínez é o novo bicolor. Ele será submetido a todos os procedimentos padrões do clube antes de assinar contrato.

Formado nas divisões de base do Guaraní do Paraguai, Martínez se destacou pelo Libertad e recentemente estava no Olímpia. O jogador disputou quatro partidas pela seleção principal do Paraguai, além de já ter sido tetracampeão paraguaio e campeão da Copa do Paraguai.

Em 2024, pela equipe paraguaia, o jogador disputou 24 jogos, marcou 2 gols e não deu assistências.

Ramón Martínez também tem passagens pelo futebol brasileiro. Ele jogou pelo Atlético-MG, em 2019, equipe pela qual foi campeão mineiro em 2020. O volante passou ainda por Coritiba-PR e Novorizontino-SP.

Ficha técnica

Nome: Ramón Martínez Lopes

Nascimento: 04/01/1996

Naturalidade: Assunção (PAR)

Altura: 1,86 m

Peso: 82 kg

Posição: volante

Clubes: Guaraní-PAR, Atlético-MG, Coritiba-PR, Libertad-PAR, Novorizontino-SP e Olímpia-PAR