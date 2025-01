Copa Verde: Remo e Paysandu podem disputar as oitavas com times alternativos, diz jornalista

A Copa Verde encerou a primeira fase e três clubes paraenses estarão na disputa das oitavas de final. Além do Águia de Marabá, que eliminou o Independência-AC, o Pará terá os eternos rivais Remo e Paysandu na disputa, porém, nesse início de competição, os dois maiores clubes do Estado devem entrar em campo com um time alternativo, de acordo com o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

Os dois clubes prezam por uma temporada sem tantos problemas de contusão em seus elencos. Outra situação que pesa para que os clubes possam utilizar atletas, pelo menos nesta fase, é o calendário apertado e uma maratona de jogos muito próximos um do outro, entre Parazão e Copa Verde, além da Copa do Brasil, que vai entrar na rotina da dupla Re-Pa.

O risco de lesões em jogadores neste início de temporada é grande, já que os atletas estiveram por um longo período de folga, curtindo as férias, e retornaram aos treinos - a maioria deles - no início de janeiro, tendo, assim, pouco tempo para treinamentos, além do condicionamento físico ideal para as partidas. Outro aspecto levado em conta é a condição dos gramados. Belém vive o período de chuvas intensas e, consequentemente, sabe-se que alguns jogos serão em campo pesado e isso requer mais cuidado para evitar contusões.

Porém, mesmo com os dois clubes tendo investimentos altos nesta temporada, é válido lembrar que times alternativos em competições oficiais é uma prática que nem sempre dá certo. E são vários os exemplos. O mais recente é do Botafogo-RJ, no Mundial de Clubes da Fifa, quando entrou em campo com um time alternativo e, no final, foi o Pachuca-MEX que eliminou o campeão Brasileiro e da Libertadores do Mundial.

Os adversários dos clubes paraenses foram definidos nesta semana, após a disputa da primeira fase da Copa Verde. O Águia de Marabá avançou de fase e terá pela frente o Manaus-AM, em jogo único, na capital amazonense. Já o Remo pegará o São Raimundo-RR e atuará em Belém, também em jogo único. O atual campeão da Copa Verde e o maior campeão da competição, defenderá o título diante do Porto Velho-RO. As datas, horários e locais das partidas ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).