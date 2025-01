Nicolas marca contra o Águia e iguala marca de Yago Pikachu no Paysandu; veja os números

O atacante Nicolas atingiu mais uma marca importante neste sábado (25) na vitória do Paysandu sobre o Águia de Marabá. Com 62 gols marcados vestindo a camisa do Papão, o jogador iguala a marca de Yago Pikachu e chega a terceira posição da lista de artilheiros do Paysandu no século XXI.

Após viver um ótimo momento no início da temporada de 2024, o atacante Nicolas passou a ser criticado pela torcida do Paysandu pela ausência de gols na Série B. Entretanto, o jogador já demonstrou que as coisas mudaram neste início de 2025, chegando ao seu quinto gol marcado no ano durante a vitória sobre o Águia, em partida válida pela segunda rodada do Parazão.

Ao receber um passe de Rossi, o atacante chutou próximo da pequena área, marcando o terceiro gol do Paysandu no jogo, que estava empatado por 2 a 2. Além de se tornar o artilheiro do Parazão, o jogador também assumiu a terceira posição na lista de artilheiros do Papão no século XXI, empatando com o ídolo Yago Pikachu.

São 62 gols marcados vestindo a camisa bicolor, ficando atrás apenas de Zé Augusto, que possui 76 gols, e Robgol, com 78 gols. Rafael Oliveira completa a lista dos cinco maiores artilheiros, com 54 gols.

Veja os números dos artilheiros do Paysandu

Robgol: 78 gols;

Zé Augusto: 76 gols;

Nicolas: 62 gols;

Yago Pikachu: 62 gols;

Rafael Oliveira: 54 gols.

Caso mantenha a mesma quantidade de gols marcados em 2024 (20 no total), Nicolas poderá ultrapassar Zé Augusto, chegando a segunda posição na lista de artilheiros. Aos 35 anos, o jogador não dá sinais de que se aposentará tão cedo, podendo tornar-se o maior artilheiro do clube neste século.