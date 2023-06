Série C: Por vaga no G8, Paysandu precisa de desempenho superior ao atual campeão

O empate contra o São José, dentro da Curuzu, não estava nos planos do Paysandu. Agora, a equipe está com 38,8% de aproveitamento na Série C. Com isso, o técnico bicolor, Marquinhos Santos, vai precisar de, pelo menos, 59% no restante da fase para fazer 30 pontos, o mínimo necessário para ter chance de avançar ao quadrangular do acesso.

Com duas e um empate em seis rodadas, o Paysandu tem apenas sete pontos - faltam 23. Os números colocam o Bicola próximo da zona de rebaixamento - apenas um ponto separa a equipe do Z4 da Terceirona. Neste caso, para avançar, o Papão precisa de um desempenho superior ao do próprio Paysandu e do atual campeão da Série C, o Mirassol, em 2022.

No ano passado, o Mirassol ficou em primeiro na fase inicial, com 33 pontos - a mesma do Papão, que teve menos número de vitórias. Com 10 triunfos, três empates e seis derrotas, o Leão da Alta Araraquarense ficou na liderança, ao final dos 19 jogos, com 57%, número um pouco inferior ao que os bicolores precisam.

A missão do Paysandu tem continuidade nesta quarta-feira (7), às 19h, no Estádio Germano Kruger. A equipe paraense visita o Operário-PR, pela sétima rodada da Série C. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.