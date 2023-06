Paysandu: Maurício Ettinger confirma dispensa do zagueiro Genilson, capitão da temporada 2022

A lista de dispensados pelo Paysandu só cresce. Agora, o novo desligado do Papão foi o zagueiro Genilson, capitão da equipe na última temporada. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Por mensagem de texto, Ettinger foi muito direto ao responder o questionamento da reportagem. Com um "sim", o mandatário confirmou que um dos principais zagueiros bicolores estaria deixando o time. Ele, inclusive, nem viajou com o elenco para o Paraná nesta segunda-feira (5), onde a equipe vai enfrentar o Operário-PR pela Série C.

VEJA MAIS

Mais cedo, Ettinger já havia confirmado à reportagem de O Liberal que outro atleta seria dispensado: o volante Paulo Henrique. O jogador disputou apenas cinco jogos com a camisa azulina e não marcou nenhum gol.

A tendência é que mais jogadores sejam dispensados nas próximas horas. O Paysandu vive uma crise na Série C do Brasileirão, competição que ocupa a 15ª colocação, próximo à zona do rebaixamento. Em seis partidas disputadas pelo torneio, o Papão somou apenas sete pontos.

Genilson no Papão

Genilson foi uma das lideranças do Paysandu na temporada de 2022. Após a lesão do meia Ricardinho, no Parazão, o zagueiro virou o capitão do time e foi referência técnica do Papão na Série C e Copa Verde. No torneio regional, inclusive, foi o responsável por levantar o título de campeão bicolor no ano passado.

Porém, em 2023 o zagueiro caiu de rendimento. O jogador perdeu a faixa de capitão e, em algumas oportunidades, foi tirado do time titular. Ao todo, Genilson atuou em 62 jogos com a camisa bicolor e marcou oito gols.