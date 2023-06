Após dispensa, Paysandu embarca para o Paraná, onde enfrenta o Operário pela Série C

O Paysandu embarcou no final da tarde desta segunda-feira (5) para o Paraná, onde enfrenta o Operário-PR, pela sétima rodada da Série C de 2023. O duelo ocorre na quarta (7), às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com a assessoria de comunicação bicolor, a delegação viajou com destino a Curitiba e deve chegar por volta das 23h. Na terça (6), de manhã, os jogadores vão treinar no CT do Coritiba. Após o almoço, o grupo seguirá de ônibus até Ponta Grossa, local da partida.

VEJA MAIS

O Paysandu vive um momento delicado na Série C do Brasileirão. A equipe paraense está na 15ª colocação na tabela, duas acima da zona de rebaixamento. No momento, o Papão tem sete pontos conquistados, em seis rodadas disputadas.

A tendência é que, nas próximas horas, o clube anuncie uma lista de dispensas. O primeiro desligamento, confirmado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal junto ao presidente Maurício Ettinger, mas ainda não oficializado pelo clube, foi o do volante Paulo Henrique.

Paysandu e Operário-PR terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.