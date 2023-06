Autor do gol do Paysandu, Nenê fala sobre partida contra São José-RS: 'melhor jogo até aqui'

Com um amargo empate de 1 a 1, contra o São José-RS, pela sexta rodada da Série C, em casa no último domingo (4), o Paysandu se aproximou da zona de rebaixamento. Autor do único gol bicolor na Curuzu, o meio-campista Nenê Bonilha lamentou o resultado, mas afirmou que a partida foi a melhor do Papão na Terceirona.

“Sem dúvidas esse foi o nosso melhor jogo até aqui. Criamos muitas oportunidades, infelizmente não conseguimos concluir todos os gols e acabamos sendo surpreendidos por um contra ataque e tomando um gol. Esse empate para a gente tá sendo muito dolorido, como uma derrota, mas já ficou pra trás. Vamos em busca de somar mais pontos”, afirmou o jogador.

Segundo o jogador, o time não tem problemas quanto ao porte físico e a técnica, mas não conseguiu concluir mais gols durante a partida. “Foi um grande jogo, criamos bastante oportunidades. A gente procura manter o nível e elevar para o segundo tempo, acho que nossa equipe suportou muito bem. Se você pegar os números, criamos muito mais (oportunidades) que o adversário, a intensidade do nosso jogo foi muito maior. Eu não vejo que a parte técnica e física sejam o problema. Infelizmente ontem, não conseguimos concluir em gols”, disse.

O Paysandu fez muitas contratações ao longo da temporada, Nenê foi um deles, o 34º contratado da equipe bicolor. Com a chegada de tantos jogadores, o entrosamento do time poderia ser um dos problemas se somado ao desgaste técnico, coisa que Nenê nega.

“O entrosamento vem com os jogos, com os treinos. Tem jogadores chegando, eu cheguei recentemente também, estamos nos adaptando aos companheiros. O desgaste (físico) é natural, o Paysandu estava em outras competições, a logística para nós é muito diferente de outros clubes, então assim, é procurar evoluir, melhorar cada vez mais a parte física e técnica, mas eu volto a falar que na minha opinião esse não é o problema”, .

Com os resultados pouco satisfatórios, o Papão está sendo cobrado pela torcida insatisfeita, com direito a protestos em frente a Curuzu após o empate. Para Nenê, o torcedor tem direito de cobrar, mas precisa apoiar o time até o apito final.

“O torcedor tem todo direito de cobrar, sem dúvidas, ainda mais pelo momento que a gente passa, mas o que eu peço é que eles deixem para cobrar após o jogo. Que eles continuem nos incentivando. Ontem foi a prova, nos ajudaram nos apoiando no jogo e faltando 15 minutos começaram as cobranças. É válido, tem que cobrar, mas eu peço que possa ser após o jogo”, pediu o jogador.

O próximo desafio do Papão na Série C é contra o Operário-PR, nesta quarta-feira (7), às 19h, fora de casa, em Ponta Grossa, no Paraná. Para tentar criar distância da zona de rebaixamento, a equipe bicolor precisa vencer a partida. Segundo Nenê, este é o único objetivo.

“O Paysandu onde joga vai para ganhar, somos uma equipe grande, estamos nos portando bem, melhorando cada vez mais e onde a gente joga é para ganhar, ou no mínimo somar um ponto. Mas o intuito da nossa equipe sempre são as vitórias”, finalizou.