Rodada da Série B pode definir acessos e rebaixamentos; confira situação do Paysandu

A 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pode definir acessos e rebaixamentos. As disputas começaram no último sábado (9) com dois jogos, e vai até a próxima terça-feira (12). Nesse bolo, o Paysandu tem chances de se salvar e garantir a permanência na Segundona, enquanto o Santos pode retornar à elite do futebol brasileiro.

Na briga contra o rebaixamento, a qual o Papão está envolvido, os principais ameaçados são Ituano e Brusque e o Guarani. Os times ocupam a 18ª, 19ª e 20ª colocação, respectivamente. Com isso, as equipes apostam suas últimas fichas para evitar cair para a Série B.

Se perderem nesta rodada, as chances serão mínimas e Guarani e Brusque podem cair independente dos outros resultados. O caso do Galo de Itu, se o time perder, a Chapecoense Pontuar e o CRB-AL e a Ponte Preta vencerem, a equipe também dá adeus à Segundona.

Paysandu, Botafogo-SP, Chapecoense, CRB e Ponte Preta estão mais confortáveis, no entanto, também correm riscos. A macaca, por exemplo, está na zona da degola, com 38 pontos e precisa vencer para se recuperar na tabela.

Destes, o Bicola é o que está mais próximo de garantir a sua permanência. Na segunda-feira (11), o Papão vai encarar o Brusque, que precisa da vitória, às 21h, na Curuzu. Se vencer, o Paysandu vai à 46 pontos. Com esse resultado, o clube bicolor se livra da zona de rebaixamento. Conforme as projeções do site Chance de Gols, a equipe tem apenas 0,1% de probabilidade de cair.

Se o time empatar, a permanência ainda não será garantida. Os time que estão atrás, o Pantera, a Chape e Ponte, terão que perder.

O CRB-AL perdeu por 1 a 0 para o Goiás e pode entrar no Z-4 em caso de vitória da Macaca sobre o Vila Nova-GO. O time alagoano é treinado por Hélio dos Anjos, ex-Paysandu. Na 15ª colocação está a Chapecoense, com 40 pontos. A equipe de Santa Catarina vai jogar contra o Sport Recife neste domingo (10). Em 14º está o Botafogo-SP, com 42 pontos. Na próxima terça-feira (12), o clube paulista enfrenta o Ceará-CE e pode assegurar sua permanência na Série B.

Quem pode subir

O Novorizontino perdeu a chance de garantir o acesso. O time foi derrotado pelo Operário-PR e adiou o sonho para a próxima rodada. O Mirassol–SP também pode subir. A equipe paulista enfrenta o Avaí-SC neste domingo (10), às 19h. O Leão da Alta precisa vencer e torcer para que o Ceará seja derrotado pelo Pantera.

O Santos é o time que tem mais chances de subir. Líder do campeonato, o Peixe só precisa de uma vitória simples contra o Coritiba-PR para retornar à Série A. Se empatar ou perder, o clube da Vila vai precisar de um tropeço do Ceará.

Jogos da 36ª rodada

Domingo - 10/11

18h30 - Sport x Chapecoense

19h = Avaí x Mirassol

Segunda-feira - 11/11

18h30 - Vila Nova x Ponte Preta

21h - Coritiba x Santos

21h - Paysandu x Brusque

Terça-feira - 12/12

19h - América-MG x Ituano

21h - Guarani x Amazonas

21h30 - Botafogo-SP x Ceará