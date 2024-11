Lateral do Paysandu diz que sempre apostou na permanência na Série B: 'Tive certeza o tempo todo'

Quando a Ponte Preta abriu o placar diante do Paysandu, pela 35ª rodada da Série B, os bicolores se viram diante de uma missão indigesta: evitar a todo custo a derrota, que seria catastrófica para as pretensões do clube em evitar o rebaixamento, mas a partir de um lance ofensivo protagonizado por Bryan Borges, o time deu a volta no adversário e saiu do Moisés Lucarelli não só com a vitória, mas embalado para receber o quase rebaixado Brusque, nesta segundas-feira, em um prenúncio de casa cheia.

A vitória sobre a Macaca comprovou o que todo mundo tem visto nesta reta final da Série B. O Paysandu virou a página da desconfiança e hoje se ostenta outra postura. De acordo com o Departamento de Estatísticas da UFMG, pela classificação das últimas 10 rodadas, hoje o Papão seria o nono colocado. O prazo levantado coincide com o tempo em que o time é dirigido por Márcio Fernandes, tempo em que os próprios atletas admitem ter sido crucial no novo panorama que está cada vez mais perto de garantir o time na edição do ano que vem.

"Para ser sincero, a todo momento eu acreditei e acredito na nossa permanência na Série B. Antes de começar o campeonato eu imaginei coisas maiores, pelo elenco, pelos dois títulos. Claro que em algum momento a gente fica meio tenso, ficamos perto da zona de rebaixamento e isso me deixou nervoso sobre o futuro, mas eu nunca duvidei do elenco. E com a chegada do Márcio também ganhamos mais confiança, nos fechamos. Fiquei tenso, mas agora o clima é outro", diz Bryan Borges, autor do chute que originou o gol de empate contra a Ponte.

"Isso é como se fosse uma cerveja no bolo, fruto de muito trabalho e esforço. O grupo está de parabéns pela vitória, pelos três pontos. Da forma que foi, teve um sabor ainda melhor para o grupo, que está bem perto de garantir a permanência na Série B", acrescenta o lateral, que, além de apostar na classificação, espera uma Curuzu lotada para prestigiar o jogo que pode definir o futuro bicolor em 2025.

"Queremos o estádio lotado. A gente gosta de jogar assim. Hoje passei na frente da Curuzu e a fila estava imensa para compra de ingresso", acredita. Paysandu e Brusque jogam às 21 horas.