Possível adversário da dupla Re-Pa na Série C contrata lateral ex-Paysandu, alvo da torcida bicolor

O Manaus anunciou a contratação do lateral-direito Israel, ex-Paysandu, para a temporada 2022 e estava sem time desde o desligamento do Bicola, no último mês de agosto. O clube manauara anunciou o reforço nas redes sociais. No natal, o Papão fechou com o lateral-direito Igor Carvalho, que era do próprio Manaus.

Antes de vir para o Paysandu, Israel, de 28 anos, estava no futebol português, no Oliveirense-POR, e teve passagens por Botafogo-PB, CRB-AL, Marília-SP, Taubaté-SP e Portuguesa Santista-SP. Pelo Papão, Israel disputou 22 partidas, entre Parazão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro e marcou um gol.