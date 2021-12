Reforço de natal! Paysandu anuncia a contratação de lateral-direito ex-Manaus

Apesar de ser véspera de natal, o Paysandu continua trabalhando no planejamento para a próxima temporada. O Papão anunciou na tarde desta sexta-feira (24) a contratação do lateral-direito Igor Carvalho. O jogador esteve no Manaus nas últimas três temporadas e chega para disputar uma vaga no time titular com Polegar, outro reforço para o setor.

Igor Carvalho, de 28 anos, perdeu espaço nos últimos anos no Manaus. Na primeira temporada, quando o clube foi vice-campeão da Série D, em 2019, Igor era o titular. O jogador fez 26 partidas e marcou dois gols. No entanto, Igor perdeu vaga no 11 inicial do Gavião do Norte, após sofrer lesões nos dois calcanhares (nos tendões de aquiles). O lateral ficou oito meses parado, se recuperando das cirurgias.

Mas, mesmo após o retorno, não conseguiu reconquistar a titularidade do time. Em campo, Igor Carvalho se destaca pela força física e pelas investidas ao ataque. Enquanto esteve 100%, Igor foi tido como um atleta seguro na defesa do Manaus. Resta saber em quais condições o jogador chega ao Paysandu.

Com a contratação de Igor Carvalho, agora o Paysandu já oficializou 13 reforços. Além de Igor, também já estão confirmados para a próxima temporada o já citado Polegar, o goleiro Thiago Coelho, o lateral-esquerdo João Paulo, os zagueiros Marcão, Heverton e Genilson, os volantes Bileu e Christian, o meia Ricardinho e os atacantes Dioguinho, Henan e Robinho.

Ficha técnica

Nome: Igor Martins Carvalho

Nascimento: 06/06/1993 (28 anos)

Naturalidade: Andradina (SP)

Posição: lateral-direito

Altura: 1,70m

Peso: 64 kg

Clubes onde passou: Atlético Sorocaba-SP, Primavera-SP, Grêmio Prudente-SP, Matonense-SP, Grêmio Maringá-PR, Rio Branco-AC, Iranduba-AM e Manaus.