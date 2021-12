Paysandu anuncia contratação de volante revelado pelo América-MG

O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (23) mais uma contratação para a próxima temporada. A novidade é o volante Christian, de 26 anos. O jogador é 12ª aquisição do Papão para 2022.

Antes de chegar ao Paysandu, Christian estava no Athletic, de Minas Gerais. Pelo clube, o volante disputou uma temporada, atuou em 11 partidas e marcou um gol.

Antes do Athletic-MG, Christian teve uma passagem relâmpago pelo Figueirense, onde disputou apenas uma partida. Antes disso, ele havia atuado pelo América-MG, clube em que foi revelado.

Pelo Coelho, a passagem do volante é mais consistente do que nas demais equipes. Em quatro temporadas como profissional do América-MG, o jogador disputou 54 partidas e marcou dois gols.

Ficha do jogador

Nome: Christian Savio Machado

Idade: 26 anos

Posição: volante

Clubes: Athletic-MG, Figueirense e América-MG.

Veja a lista completa de transferências do Papão

Chegadas: Dioguinho, Thiago Coelho, Polegar, João Paulo, Marcão, Heverton, Genílson, Bileu, Christian, Henan, Leandro Carvalho e Robinho.

Renovações: José Aldo, Elias Curzel, Danrlei e William Fazendinha

Permanecem de 2021: Ruy, Marlon, Renan Moura, Cláudio Victor, Lucas Marreiros, Thiaguinho, Matheus Lopes, Eric e Luiz Otávio

Saídas: Victor Souza, Paulo Ricardo, Júnior, Leandro Silva, Jefferson, Alan Cardoso, Denilson, Yan, Alisson, Victor Sallinas, Perema, Diego Matos, Marcelo, Alan Calbergue, Paulinho, Paulo Roberto, Bruno Paulista, Marino, Ratinho, Jhonnatan, João Paulo, Grampola, Rildo, Tcharles, Thiago Santos, Laércio, Bruno Paulo, Luan Santos e Robinho