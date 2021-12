Ex-Paysandu, técnico acerta com possível rival da dupla Re-Pa na Série C de 2022

O técnico Dado Cavalcanti, ex-Paysandu, foi anunciado como novo técnico do Vitória para 2022. O clube baiano pode cair no mesmo grupo da dupla Re-Pa e, com isso, Dado pode reencontrar o Papão e também o Remo, que tentou a contratação de Dado, para tentar a salvação na Série B deste ano. O último trabalho do comandante foi no Bahia.

Pernambucano de 40 anos, Dado Cavalcanti já comandou vários clubes na Série B: além do próprio Paysandu, o Ceará, Ponte Preta, Náutico, Coritiba e Paraná. Dado esteve durante três temporadas no Paysandu, nos anos de 2015, 2016 e 2018. Pelo Bicola, o técnico foi bicampeão da Copa Verde (2016 e 2018) e conquistou o Parazão invicto, no ano de 2016.

Quando ainda faltavam três rodadas para o fim da Segundona, o Remo, que estava em 15° com 41 pontos, e a três pontos de distância do Z4, tentou a contratação de Dado Cavalcanti. O próprio comandante confirmou à equipe de O Liberal o contato. No entanto, segundo Dado, preferiu não assumir o clube paraense para focar na próxima temporada. O Remo acertou o empréstimo do técnico Eduardo Baptista, que não conseguiu salvar o time.