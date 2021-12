Em meio a indefinição com o Remo, presidente do Paysandu nega acordo com Neto Pessoa

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, negou na tarde desta quinta-feira (23) que o clube esteja negociando com o atacante Neto Pessoa para a próxima temporada. O jogador foi o artilheiro do Remo, maior rival do bicolor, em 2021.

O contrato do jogador com o clube do Baenão terminou no dia 15 de dezembro. Desde então, o Leão tem negociado a renovação de vínculo com o atacante, mas ambas as partes não entraram em acordo.

Em meio a indefinição sobre o futuro de Neto Pessoa no Remo, uma série de especulações nas redes sociais passaram a colocar o jogador nos planos do Paysandu para a próxima temporada. A situação, no entanto, foi negada por Ettinger.

O Paysandu tem se movimentado bastante no mercado nas últimas semanas. Até o momento, o Papão já anunciou 12 jogadores. São eles: Dioguinho, Thiago Coelho, Polegar, João Paulo, Marcão, Heverton, Genílson, Bileu, Christian, Henan, Leandro Carvalho e Robinho.

Neto pessoa, de 27 anos, iniciou no futebol no Estado do Acre (AC), onde nasceu. Passou pelo Fejó-AC, Plácido de Castro-AC, Rio Branco-AC, Andirá-AC e Atlérico-AC. Atuou também pelo ABC-RN, Náutico-PE, além de Ypiranga-RS e o Botafogo-SP, último clube antes de se transferir para o Remo. Com a camisa azulina foram 15 partidas disputadas e 10 gols marcados, porém, apenas um na Série B, no empate em 2 a 2 diante do Vasco-RJ.