Antes das eleições da FPF, chapa da situação tenta impugnar grupo liderado por ex-presidente do Paysandu

Há poucos dias das eleições da Federação Parense de Futebol (FPF), que ocorre na próxima terça-feira (28), uma polêmica surgiu entre duas das chapas concorrentes. O candidato da situação, o atual presidente da FPF Adélcio Torres, entrou com um pedido de impugnação à chapa do ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul.

Alegações

Segundo um documento enviado à equipe de O Liberal, a chapa da situação alega que a concorrente não teria cumprido uma das exigências para a candidatura: ter autorizações válidas de no mínimo 25% dos associados aptos à participar do colégio eleitoral. E que 29 dos que assinaram, teriam feito em "duplicidade", e que, pelo critério temporal, as mesmas só poderiam ser aproveitadas para a chapa de Adélcio.

Também de acordo com a situação, o critério temporal para se verificar a qual das chapas as assinaturas duplicadas devem ser computadas, é o do protocolo do pedido de registro de chapa. Por isso, as autorizações duplicadas seriam registradas para a chapa do atual presidente.

Resposta

Em resposta às acusações, o grupo de Ricardo Gluck Paul aponta 'falta de conhecimento básico de matemática' da concorrente. A chapa relembrou que Adélcio publicou neste mês de dezembro, uma lista contendo 122 entidades filiadas, com direito ao voto. Portanto, os 25% exigidos equivalem a 30,5 assinaturas - sendo arrendado para 31.

No documento, a chapa impugnada apresentou as 80 assinaturas conseguidas para poder concorrer ao pleito, sendo 32 em duplicidade. Ou seja, restando 48, sendo que 44 são exclusivas do grupo, número aceito pelos critérios da comissão eleitoral.

Comissão eleitoral

A equipe de O Liberal entrou em contato com a comissão que organiza o pleito do próximo dia 28. No entanto, a mesma afirmou que não vai se manifestar. Qualquer novidade envolvendo as eleições seriam publicadas no site da FPF. Até o momento, nenhum posicionamento sobre a polêmica foi feita no portal da entidade.

A reportagem também entrou em contato com o candidato Adélcio Torres, que não respondeu aos nossos questionamentos.

Vale lembrar, além das chapas de Adélcio e Gluck Paul, também concorre às eleições outro vice-presidente da FPF, Paulo Romano.