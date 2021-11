Dado Cavalcanti recusa convite do Remo que continua atrás de técnico para o restante da Série B

O Leão está procurando um treinador para o restante do Brasileiro Série B e também a Copa Verde. Após a saída de Felipe Conceição, o clube já entrou em contato com alguns nomes, um deles foi dado Cavalcanti, ex-Paysandu. A informação foi confirmada pelo treinador.

Dado confirmou que existiu um contato por parte da diretoria azulina, mas decidiu aguardar, por conta do baixo números de jogos e que vai aguardar algo concreto para o ano de 2022.

“Procede que me procuraram, mas por restar poucos jogos, entendi, junto com o meu staff, que o melhor é concentrar para 2022 e não assumir nada nesse ano”, disse.

Dado Cavalcanti, de 40 anos, é pernambucano e possui experiência na Série B. Já comandou o Ceará-CE, Ponte Preta-SP, Náutico-PE, Coritiba-PR, Paraná-PR e também o Paysandu. No rival azulino esteve na temporada 2015, 2016 e 2018, conquistando o bicampeonato da Copa Verde (2016 e 2018) e um Campeonato Paraense (2016). Seu último trabalho foi no Bahia-BA.

Atualmente o Remo está na 15ª posição na Série B com 41 pontos, há três pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Ainda faltam três rodadas para o término da competição, com o Leão tendo um jogo contra o Vasco fora de Belém e dois no Baenão, contra Goiás-GO, na próxima rodada e diante do Confiança-SE, fechando o campeonato.