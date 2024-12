Paysandu realiza último treino de 2024 e lateral vislumbra futuro: 'Cada vez mais alto'

No apagar das luzes de 2024, o Paysandu manteve o ritmo intenso de trabalhos e não passou batido no último dia do ano. Sob o comando do técnico Márcio Fernandes, os jogadores trabalharam com bola na manhã desta terça-feira (31), no gramado da Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os jogadores terão apenas um dia de folga neste dia 1. Depois disso retornam já na expectativa pela estreia na temporada diante da Tuna Luso, no dia 12, na disputa do título da Supercopa Grão-Pará. Para o lateral-esquerdo Bryan Borges, embora o momento seja festivo, o atleta profissional não pode descuidar dos compromissos em campo.

"Vai ser um ano bastante corrido, com muitos jogos. No dia 12 já temos uma final em um duelo muito importante para o grupo. Não tem como parar, ter folga. Hoje fizemos um trabalho muito bom pela manhã. Vamos continuar nesse ritmo para chegar 100% no primeiro jogo da próxima temporada, que já é muito importante para todos", garante o atleta bicolor, aproveitando para agradecer as conquistas de 2024.

VEJA MAIS

"O ano de 2024 foi muito vitorioso. Tivemos dois títulos, permanência na Série B. Um pouco na reta final ficamos tensos, mas com a convicção de que iríamos concluir tudo, como fizemos. A gente tem que colher tudo de bom e fazer ainda mais em 2025. Não podemos pensar abaixo do que fizemos neste ano. Cada vez mais alto! O Paysandu tem uma camisa gigante e todo campeonato que entra é para ganhar".

Se em 2024 , Paysandu foi Campeão Paraense, da Copa Verde e garantiu a permanência na Série B, em 2025 o lateral pretende manter a sequência positiva no Papão da Curuzu. "Foi um ano maravilhoso para mim e para a minha família. Profissionalmente o Paysandu me deu muitas alegrias. Agora vou aproveitar essa virada de ano maravilhosa, mesmo longe da família. Já vou pensar nos próximos passos, pois a vida de atleta é assim". Os jogadores agora folgam no dia 1 de janeiro e voltam às atividades no dia 2.