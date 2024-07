Paysandu pode ter até 3 desfalques contra o Coritiba; volante retorna ao time após suspensão

No próximo domingo (11) o Paysandu encara a equipe do Coritiba-PR, às 11h, no Estádio Couto Pereira, em Belém, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor poderá ter três desfalques certo no confronto diante do Coxa.

O volante João Vieira, peça importante do time nesta temporada, vai desfalcar o Papão contra o Coritiba. O jogador levou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Operário-PR, na Curuzu e terá que cumprir suspensão e não viaja com a delegação.

Por outro lado, o auxiliar do Paysandu, Guilherme dos Anjos, já que o técnico Hélio dos Anjos, não poderá comandar a equipe por estar suspenso, terá o retornou do volante Leandro Vilela, que não jogou contra o Operário, em Belém, por estar cumprindo suspensão também pelo terceiro cartão amarelo. Com a volta de Vilela e o desfalque de João Vieira, Guilherme dos Anjos possui como opções os jogadores Netinho e Val Soares.

Outras duas possíveis baixas na equipe do Paysandu contra o Coxa são no sistema defensivo. Os zagueiros Lucas Maia e Yeferson Quintana, devem permanecer em Belém. O uruguaio Quintana lesionou o joelho durante um treino e já desfalcou o time na última rodada em Belém. O mesmo ocorreu com Lucas Maia, que teve uma torção no tornozelo e ficou de fora do jogo na rodada passada.

Para os lugares de Quintana e Lucas Maia, Guilherme dos Anjos poderá contar com Wanderson e Carlão, dupla de zagueiros que iniciou a partida contra o Operário, porém, quem pode aparecer no time é o zagueiro Luan, de 23 anos, que veio para o Paysandu por empréstimo junto ao Fluminense-RJ. Ele atuou apenas uma vez nesta Série B, mas durante a semana vem ganhando uma atenção especial pela comissão técnica alviceleste.