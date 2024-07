De saída: atacante Vinícius Leite negocia com clube da Série C e deve deixar o Paysandu

O atacante Vinícius Leite pode estar de saída do Paysandu . É o que afirma o site NE45, do Recife. Segundo o portal nordestino, o Timbú acertou a contratação do jogador bicolor para a reta final da Série C do Brasileiro. O Núcleo de Esportes de O Liberal consultou fontes internas do Papão e confirmou que, de fato, a negociação está bem encaminhada. O acordo, no entanto, ainda não foi finalizado, algo que pode ocorrer nas próximas horas.

Vinícius Leite está em sua segunda passagem pela Curuzu, mas não vive boa fase. Apesar de ter disputado 20 dos 36 jogos do Paysandu na temporada, apenas três foram pela Série B do Brasileiro, todos eles saindo do banco de reservas. A última partida foi contra o Operário-PR, domingo passado, quando atuou por cerca de 11 minutos.

Espaço no elenco

A diretoria alviceleste contratou recentemente dois jogadores que fazem funções similares às de Vinícius Leite em campo: os atacantes Paulinho Bóia e Juan Cazares . Desta forma, a saída de Leite abre espaço no orçamento e evita o inchaço do elenco para o restante da temporada. Outras opções para o lado de campo são Edinho, Jean Dias e Eslí García - Bóia e Cazares poderão ser regularizados na próxima semana, dia 10 de julho, quando a janela de transferências da Série B será reaberta.

Outro fator que influencia o negócio é o fato do executivo bicolor Ari Barros já ter trabalhado no Náutico e manter boa relação com a diretoria alvirrubra.

VEJA MAIS

Incômodo no banco de reservas

Em entrevista coletiva concedida na quarta-feira (3), o atacante de lado de campo falou de uma situação pessoal que viveu e o quanto isso atrapalhou seu rendimento no clube.

“Tive um problema pessoal na minha família que atrapalhou bastante, consegui resolver faz pouco tempo e isso com certeza atrapalhou meu rendimento. É uma questão particular, que me incomodava bastante, não dormia direito. E agora tenho buscado evoluir, principalmente a minha intensidade, que era onde estava pecando muito e quero reconquistar meu espaço”, revelou.

Assista à entrevista completa:

Decisivo na conquista do acesso à Série B no ano passado, Vinícius Leite não conseguiu reeditar as grandes atuações com a camisa bicolor neste ano. O jogador afirmou que o momento é ruim, que ser opção no banco de reservas incomoda.

“[A reserva] vem me incomodando um pouco, todos sabem da minha qualidade, do que sou capaz de fazer. Venho buscando nos treinamentos, melhorando ainda mais a parte física, meu grau de intensidade, pois quero novamente ser importante para o Paysandu. Vou conversar mais com o Hélio [dos Anjos] para que eu possa melhorar e ter novas oportunidades. Todo jogador que estar em campo, não estou feliz com o momento que estou vivendo. Espero ter mais oportunidades e vou buscar isso", disse Leite na quarta-feira.

Vinícius Leite festeja o golaço que sacramentou a vitória do Paysandu no Re-Pa da reinauguração oficial do Mangueirão, em 2023 (Sidney Oliveira / O Liberal)

Baladeiro?

O jogador de 30 anos ainda aproveitou a oportunidade da entrevista coletiva para negar boatos de que queda de rendimento tivesse a ver com uma suposta vida noturna agitada.

“Vejo muitas inverdades. Falam que eu saio bastante, mas eu nem saio, fico em casa o tempo todo, mas ninguém sabe da parte familiar do atleta, que passamos por algumas coisas e não falamos para ninguém. Venho de uma família muito humilde e praticamente tudo passa por mim, eu tenho que resolver os problemas e isso acaba afetando um pouco. Dessa vez foi bem difícil, conseguimos resolver as situações em casa e agora estou focado 100% no meu futebol”, concluiu Vini Leite.

Números totais

Somando as duas passagens pelo Paysandu, Vinícius Leite soma 113 jogos, 17 gols e 6 assistências. O Papão é o clube pelo qual o atacante goiano mais jogos na carreira. Com a camisa alviceleste, Leite conquistou dois Campeonato Paraense (2020 e 2024), uma Copa Verde (2024) e um acesso à Série B (2023).