Paysandu: Hélio dos Anjos recebe proposta do Goiás, mas negociações esfriam; veja os motivos

A conversa de bastidores entre o Goiás-GO e o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, ao que parece esfriou. O técnico alviceleste é alvo do clube Esmeraldino para assumir o comando da equipe no restante desta temporada, após a eliminação na Copa Verde para o Vila Nova-GO e a queda de Zé Ricardo. A equipe de O Liberal apurou que a diretoria do Goiás fez uma proposta ao treinador, porém, os valores não agradaram ao comandante Hélio, que segue focado no Paysandu.

De acordo com uma fonte, o treinador recebeu uma proposta do clube goiano. O valor que o Esmeraldino se propôs a pagar de salário é menor que o recebido por ele, atualmente, no Paysandu. No entanto, o tempo de contrato proposto pelo Goiás é maior, com possibilidade de extensão. O treinador analisou e decidiu por não aceitar. Outro fator importante é que Hélio dos Anjos possui uma multa rescisória com o Paysandu, o que dificulta a saída a qualquer custo.

Hélio dos Anjos ainda é o número 1 na linha de técnicos especulados para comandar o Goiás. O treinador já comandou o clube e possui um bom relacionamento com a diretoria, mas, ao que tudo indica, ele deve permanecer no Papão. O Goiás mergulhou em uma crise após as eliminações no Campeonato Goiano e Copa Verde, querendo “entrar no eixo” novamente, valendo-se da Copa do Brasil, onde o clube entra na terceira fase. A vantagem foi garantida com a conquista da Copa Verde do ano passado. Paysandu e Goiás também vão se encontrar na Série B deste ano.

O comandante do Paysandu foi importante na conquista do acesso no ano passado. Hélio chegou ao Papão com o time brigando para não ser rebaixado e conseguiu levar o time de volta à Série B. No Papão, o treinador possui um título estadual conquistado em 2020 e está na sua terceira passagem pelo clube paraense. A primeira ocorreu em 2002, quando o Lobo estava na Série A. O treinador voltou a comandar o clube em 2019 e ficou na agremiação até 2020, retornando no ano passado.