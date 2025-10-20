Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa Aila Beatriz Inete 20.10.25 8h00 Papão encarada Locomotiva nesta segunda-feira (20) (Jorge Luís Totti/Paysandu) Em busca de uma sobrevida na Série B, o Paysandu visita a Ferroviária-SP nesta segunda-feira (20), na Arena Fonte Luminosa. O jogo é válido pela 33ª rodada do campeonato. O time bicolor precisa vencer para manter vivas as chances de permanência na Segundona. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Vindo de duas derrotas seguidas - uma contra o Botafogo-SP e outra diante do Remo -, o Paysandu vê o rebaixamento cada vez mais próximo. A equipe é a última colocada, com apenas 26 pontos conquistados em 32 partidas. Nesse sentido, a vitória contra a Locomotiva é imprescindível para o Bicola, que, mesmo se vencer, ainda não deixará a lanterna, mas pode diminuir a distância para sair do Z-4. Atualmente, a equipe bicolor possui 99,51% de chances de ser rebaixada, conforme análise do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A partir de agora, o time só pode vencer para alcançar 44 pontos, do contrário, o retorno à Série C será praticamente inevitável. VEJA MAIS Ferroviária enfrenta o Paysandu com dois desfalques conhecidos e reencontra ex-técnico Este será o primeiro encontro entre o clube bicolor e Claudinei Oliveira, que dirigia o time antes de Márcio Fernandes Dia do Médico: conheça a rotina e a especialização do profissional que cuida dos atletas do Paysandu No Paysandu Sport Club, médicos de clube vão além do atendimento clínico, integrando ciência, prevenção e performance esportiva Paysandu treina e Marcelinho fala em 'seis finais' para escapar do rebaixamento Papão é o lanterna da Série B e encara a Ferroviária em confronto direto na luta contra a degola Ele ainda pode não contar com Diogo Oliveira, artilheiro da equipe na competição, que se recupera de lesão. Além dele, Maurício Antônio e o lateral Bryan Borges também não devem atuar, pois seguem no departamento médico. Rossi também não deve ser relacionado para o duelo, por opção técnica. Além dele, Marlon está suspenso e fora do jogo. A notícia boa para Márcio Fernandes é o retorno de Thiago Heleno: o zagueiro viajou com a equipe para São Paulo, treinou e pode jogar nesta segunda-feira. Do outro lado, apesar de estar em uma posição melhor do que a do Papão, a Ferroviária também não vive boa fase. A equipe é a 16ª colocada, com 37 pontos, e quer vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Reencontro O jogo será também de reencontro entre o Paysandu e o técnico Claudinei Oliveira, demitido do clube bicolor na 25ª rodada, após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, na Curuzu. Depois da saída, o treinador foi contratado pela Locomotiva e tem a missão de garantir a permanência do time na Série B. Para o duelo contra o Bicola, Claudinei não poderá contar com três atletas: o volante Netinho, ex-Paysandu, e o zagueiro Gustavo Medina, que cumpre suspensão e ainda trata uma lesão na coxa. Em contrapartida, o treinador deve ter o retorno de duas peças ofensivas: os meias Juninho e Fabrício Daniel, que se recuperava de uma lesão no adutor, voltam a ficar à disposição. Ficha técnica Ferroviária x Paysandu 33ª rodada - Série B 2025 Data: 20/10/2025 Local: Arena Fonte Luminosa - Araraquara - SP Hora: 19h30 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro-RS Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi- RS Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor-RS Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Thiago Heleno e Réverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Marcelinho, Wendel e Garcêz Técnico: Márcio Fernandes Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Ronaldo Alves e Zé Mário; Tárik, Ricardinho e Alencar; Albano, Carlão e Thiago Lopes. Técnico: Claudinei Oliveira Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 