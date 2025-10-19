Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Dia do Médico: conheça a rotina e a especialização do profissional que cuida dos atletas do Paysandu

No Paysandu Sport Club, médicos de clube vão além do atendimento clínico, integrando ciência, prevenção e performance esportiva

O Liberal

Comemorado em 18 de outubro, o Dia do Médico celebra os profissionais que atuam em diferentes áreas da saúde, incluindo o futebol profissional. No caso do Paysandu Sport Club, um dos pilares desse trabalho desenvolvido está sob a liderança do doutor José Silvério, que acompanha de perto atletas, gerenciando desde a prevenção de lesões até a recuperação física e metabólica.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“O cotidiano médico no ambiente esportivo é dinâmico, preventivo e integrado. Acompanhamos o estado clínico dos atletas, realizamos triagens, avaliações de fadiga e participamos de reuniões com fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas, treinador e auxiliares, definindo restrições e recomendações individuais para os treinos”, explica Silvério.

Segundo ele, o trabalho se intensifica nos dias de jogo: “Nos dias de partida, nossa função é ampliada para suporte emergencial e atendimento de prontidão à beira do gramado, com avaliações pós-jogo voltadas à recuperação física e metabólica, sempre em conjunto com outros profissionais da área.”

image Jogadores passam por constante acompanhamento médico. (Matheus Vieira/Paysandu)

Formação e especialização

Para atuar na medicina esportiva do futebol, José Silvério detalha o percurso ideal: graduação em Medicina, residência em áreas como Ortopedia, Traumatologia, Fisiatria ou Clínica Médica, e pós-graduação ou residência em Medicina do Exercício e do Esporte, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Cursos complementares em fisiologia do exercício, emergências médicas, prescrição de treinamento, imagem musculoesquelética e nutrição esportiva também são recomendados.

“Essa formação permite atuar de forma integrada, sendo tanto clínico quanto gestor da saúde física e metabólica do elenco”, afirma Silvério. No Paysandu, o médico exerce funções de coordenação, planejamento e supervisão, garantindo que decisões sobre treinos e retornos de atletas sejam embasadas nos critérios científicos.

VEJA MAIS

image Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico
André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

image Paysandu faz homenagem ao médico do clube e batiza arquibancada da Curuzu como 'Doutor Fiel'
Clube lamentou a morte de Wilson Fiel, aos 62 anos, vítima de um AVC

image Médico do Paysandu faz avaliação dos quatro atacantes com passagem recente pelo DM
Nicolas, Paulinho Bóia, Jean Dias e Edinho estão sendo monitorados de perto pelo DM bicolor num momento crucial da Série B

Principais atendimentos

O médico de clube lida com demandas diversas: lesões musculares, articulares e tendíneas, monitoramento da carga de treinamento e fadiga, acompanhamento clínico geral, prevenção e reabilitação. Silvério destaca: “A maior diferença em relação ao consultório tradicional é o foco funcional e coletivo, com decisões rápidas e baseadas em desempenho, enquanto o atendimento ambulatorial clássico prioriza diagnósticos individuais e terapias de longo prazo.”

image José Silvério, médico do Paysandu. (Reprodução Instagram Paysandu)

Evolução da medicina esportiva

Nas últimas duas décadas, a medicina esportiva passou por modernização e cientificização. O modelo centrado na lesão cedeu lugar a abordagens preventivas e preditivas, com monitoramento bioquímico, controle de carga de treino por GPS, termografia infravermelha e uso de prontuários eletrônicos. “Essas inovações transformaram o papel do médico de clube em gestor de saúde e performance, participando ativamente de decisões estratégicas que impactam o rendimento esportivo e o bem-estar dos atletas”, afirma Silvério.

Com a evolução da medicina esportiva, o médico de clube tornou-se peça-chave na sustentação do desempenho atlético e na longevidade da carreira dos jogadores. “No contexto do Paysandu, essa atuação representa o equilíbrio entre conhecimento clínico, tomada de decisão rápida e atualização científica contínua”, conclui o profissional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

dia do médico

medicina esportiva

futebol brasileiro

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Dia do Médico: conheça a rotina e a especialização do profissional que cuida dos atletas do Paysandu

No Paysandu Sport Club, médicos de clube vão além do atendimento clínico, integrando ciência, prevenção e performance esportiva

19.10.25 9h00

Futebol

Ferroviária enfrenta o Paysandu com dois desfalques conhecidos e reencontra ex-técnico

Este será o primeiro encontro entre o clube bicolor e Claudinei Oliveira, que dirigia o time antes de Márcio Fernandes

17.10.25 16h49

Futebol

Paysandu treina e Marcelinho fala em 'seis finais' para escapar do rebaixamento

Papão é o lanterna da Série B e encara a Ferroviária em confronto direto na luta contra a degola

17.10.25 15h14

Futebol

Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B

Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

17.10.25 10h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

Futebol

Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B

Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição

18.10.25 22h32

LEÃO QUASE LÁ

Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B?

De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B.

19.10.25 8h30

Futebol

Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

19.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda