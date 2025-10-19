Dia do Médico: conheça a rotina e a especialização do profissional que cuida dos atletas do Paysandu No Paysandu Sport Club, médicos de clube vão além do atendimento clínico, integrando ciência, prevenção e performance esportiva O Liberal 19.10.25 9h00 Comemorado em 18 de outubro, o Dia do Médico celebra os profissionais que atuam em diferentes áreas da saúde, incluindo o futebol profissional. No caso do Paysandu Sport Club, um dos pilares desse trabalho desenvolvido está sob a liderança do doutor José Silvério, que acompanha de perto atletas, gerenciando desde a prevenção de lesões até a recuperação física e metabólica. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “O cotidiano médico no ambiente esportivo é dinâmico, preventivo e integrado. Acompanhamos o estado clínico dos atletas, realizamos triagens, avaliações de fadiga e participamos de reuniões com fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas, treinador e auxiliares, definindo restrições e recomendações individuais para os treinos”, explica Silvério. Segundo ele, o trabalho se intensifica nos dias de jogo: “Nos dias de partida, nossa função é ampliada para suporte emergencial e atendimento de prontidão à beira do gramado, com avaliações pós-jogo voltadas à recuperação física e metabólica, sempre em conjunto com outros profissionais da área.” Jogadores passam por constante acompanhamento médico. (Matheus Vieira/Paysandu) Formação e especialização Para atuar na medicina esportiva do futebol, José Silvério detalha o percurso ideal: graduação em Medicina, residência em áreas como Ortopedia, Traumatologia, Fisiatria ou Clínica Médica, e pós-graduação ou residência em Medicina do Exercício e do Esporte, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Médica Brasileira (AMB). Cursos complementares em fisiologia do exercício, emergências médicas, prescrição de treinamento, imagem musculoesquelética e nutrição esportiva também são recomendados. “Essa formação permite atuar de forma integrada, sendo tanto clínico quanto gestor da saúde física e metabólica do elenco”, afirma Silvério. No Paysandu, o médico exerce funções de coordenação, planejamento e supervisão, garantindo que decisões sobre treinos e retornos de atletas sejam embasadas nos critérios científicos. VEJA MAIS Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. Paysandu faz homenagem ao médico do clube e batiza arquibancada da Curuzu como 'Doutor Fiel' Clube lamentou a morte de Wilson Fiel, aos 62 anos, vítima de um AVC Médico do Paysandu faz avaliação dos quatro atacantes com passagem recente pelo DM Nicolas, Paulinho Bóia, Jean Dias e Edinho estão sendo monitorados de perto pelo DM bicolor num momento crucial da Série B Principais atendimentos O médico de clube lida com demandas diversas: lesões musculares, articulares e tendíneas, monitoramento da carga de treinamento e fadiga, acompanhamento clínico geral, prevenção e reabilitação. Silvério destaca: “A maior diferença em relação ao consultório tradicional é o foco funcional e coletivo, com decisões rápidas e baseadas em desempenho, enquanto o atendimento ambulatorial clássico prioriza diagnósticos individuais e terapias de longo prazo.” José Silvério, médico do Paysandu. (Reprodução Instagram Paysandu) Evolução da medicina esportiva Nas últimas duas décadas, a medicina esportiva passou por modernização e cientificização. O modelo centrado na lesão cedeu lugar a abordagens preventivas e preditivas, com monitoramento bioquímico, controle de carga de treino por GPS, termografia infravermelha e uso de prontuários eletrônicos. “Essas inovações transformaram o papel do médico de clube em gestor de saúde e performance, participando ativamente de decisões estratégicas que impactam o rendimento esportivo e o bem-estar dos atletas”, afirma Silvério. Com a evolução da medicina esportiva, o médico de clube tornou-se peça-chave na sustentação do desempenho atlético e na longevidade da carreira dos jogadores. "No contexto do Paysandu, essa atuação representa o equilíbrio entre conhecimento clínico, tomada de decisão rápida e atualização científica contínua", conclui o profissional. 