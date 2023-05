Paysandu e Cametá decidem terceiro lugar do Parazão nesta quarta-feira, na Curuzu

Depois do empate em 1 a 1, no jogo de ida da disputa do terceiro lugar do Campeonato Paraense, Paysandu e Cametá voltam a se enfrentar, desta vez na Curuzu, para o segundo e decisivo duelo. A partida começa a partir das 20 horas. Além da posição, a vitória vale uma vaga na Copa do Brasil de 2023, que reserva três vagas ao estado do Pará, destinadas aos três primeiros colocados na competição.

Embora não seja exatamente a partida que gostaria de disputar, conforme o próprio elenco tem manifestado, a decisão segue um momento decisivo, que exige da equipe maior concentração e esforço, para espantar a crise que rondava a Curuzu, após o desempenho aquém do esperado na Série C.

No comando do time, o técnico Marquinhos Santos tem superado diversos percalços para montar sua onzena. Desde que chegou ao Paysandu, dirigiu cinco jogos e conseguiu apenas uma vitória, e nem poderá repetir a formação porque vários de seus atletas da Série C não podem atuar no Parazão, graças ao prazo limite para inscrições de atletas ter vencido em 15 de abril.

Assim, nomes como Jacy Maranhão, Gabriel Furtado, Juninho e Nenê Bonilha não podem ser utilizados, além do goleiro Thiago Coelho, que passou recentemente por uma cirurgia e ainda desfalca o elenco. Sem tantos recursos, a tendência é que o comandante mantenha a base do jogo de ida, a chance ideal para o centroavante Mário Sérgio encerrar o Parazão na artilharia, com atuais 10 gols.

Mesmo que não seja a principal competição do ano, o Parazão serviu para os bicolores de laboratório para as demais, sobretudo a Série C. Em mais de 90% do certame, o time foi dirigido por Mário Fernandes e na reta final caiu no colo de Santos, que quer encerrar a competição com vitória, alavancando a moral do elenco que poderá, enfim, dedicar-se à terceira divisão e à final da Copa Verde.

Do outro lado, para os cametaenses o terceiro lugar tem um valor especial, justamente por garantir vaga na Copa do Brasil, competição que o clube do Baixo Tocantins disputou uma única vez, no ano de 2013, um ano depois de conquistar seu único título estadual. A equipe do técnico Rogerinho Gameleira sofreu algumas baixas, mas deve manter a espinha dorsal que entra em campo disposta a morder o terceiro lugar.

Ficha Técnica

Data: 24/05/2023

Hora: 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Filemon, Wanderson, Igor Fernandes; Naylhor, João Vieira, Geovane; Bruno Alves, Luis Phelipe e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos

Cametá: Pedro Henrique; Pedrão, Marcão, Negueba, Rayro, George; Ryan, Guilherme, Pet, Léo Pará e Rogerinho.

Técnico: Rogerinho Gameleira