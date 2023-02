Paysandu brinca com a boa fase de Mário Sérgio nas redes socias; confira números do acante; vídeo

O Paysandu venceu o Real Ariquemes-RO por 3 a 0 e avançou para as quartas de finais da Copa Verde 2023. Mais uma vez o destaque do time bicolor foi o atacante Mário Sérgio, ou o “Super Mario”, apelido que recebeu quando estava atuando no Fluminense-PI. O atacante alvicleste marcou dois gols e é o principal artilheiro no futebol paraense com quatro gols em três partidas na temporada. Com a boa fase, o Papão brincou nas redes sociais e colocou o personagem do game “Super Mario Bros” “destruindo” os adversários avançando de fase.

Mário Sérgio, de 27 anos, veio de uma temporada 2022 especial na carreira. O jogador marcou 24 gols em 35 partidas, todos os gols marcados foram com a camisa do Fluminense-PI, em jogos do Campeonato Piauiense, Série D do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. O atacante também jogou a Série C pelo Mirassol-SP e conquistou o acesso para a Série B, mas não balançou as redes nas cinco partidas em que esteve em campo. Mário Sérgio terminou a temporada como o oitavo artilheiro do Brasil.

Lista de artilheiros no futebol brasileiro em 2022

1º - Germán Cano – Fluminense – 44 gols

2º - Pedro – Flamengo – 30 gols

3º - Hulk – Atlético-MG – 29 gols

4º - Gabigol – Flamengo – 29 gols

5º - Calleri – São Paulo – 27 gols

6º – Pedro Raul – Goiás – 26 gols

7º - Gabriel Poveda – Sampaio Corrêa-MA – 26 gols

8º - Mário Sérgio – Fluminense-PI e Mirassol-SP – 24 gols

9º - Rony – Palmeiras – 23 gols

10º - Edu – Cruzeiro – 22 gols

O “Super Mario” chegou ao Paysandu sob desconfiança de boa parte dos torcedores, mas ainda na pré-temporada, foi mostrando o “faro de gol” e mudando o pensamento de parte da Fiel. Nos amistosos, Mário Sérgio marcou dois gols em três partidas.

Mário Sérgio possui bons números com a camisa bicolor (Cristino Martins / O Liberal)

O atacante é natural de Candeias (BA) e iniciou a carreira no Bahia (BA), teve passagens pelo Botafogo-SP e também da Paraíba e foi contratado pelo Remo em 2019. No rival bicolor, foram 14 jogos, dois gols marcados e muitas cobranças e críticas por parte do torcedor e a diretoria azulina decidiu rescindir o contrato com o Mário Sérgio. O jogador voltou ao Botafogo-PB e em seguida atuou pelo Fluminense-PI.