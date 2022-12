Muriqui x Mário Sérgio, Re-Pa em linha cruzada

Muriqui, figura pífia no Paysandu de 2006, com 12 jogos e um golzinho. Passados 16 anos, agora ele é esperança de gols para a nação azulina. Mário Sérgio, figura apagada no Remo em 2019. Foi campeão no banco. Participou de 14 jogos e fez dois gols. Três anos depois, ele vira esperança de gols para a nação bicolor.

Antes dessa linha cruzada nas contratações de Leão e Papão, os dois deram a volta por cima e retornam a Belém com números que os referendam. O carioca Muriqui, 36 anos, teve destaque no Atlético Mineiro e virou ídolo na Ásia, onde permaneceu por 10 anos. O baiano Mário Sérgio, 27 anos, brilhou intensamente este ano no Fluminense no Piauí, com 24 gols em 30 jogos. Portanto, moralmente, os dois voltam revitalizados para o desafio de completar a reabilitação no futebol paraense.

Agnaldo, o Boneco que não será boneco

Ao escolher Agnaldo de Jesus para as funções de coordenador técnico, o Remo deu sinal de que pretende "endurecer o jogo" na cobrança de profissionalismo no Baenão. Afinal, "Seu Boneco" jamais aceitaria fazer papel de boneco diante de irresponsabilidades. Isso não significa condenação ao antecessor João Galvão igualmente sério, mas de postura mais diplomática, passiva, que, como tal, não funcionou. O fato é que farras de boêmios, como ocorreram este ano, teriam reação feroz do novo coordenador.

Resta saber se Agnaldo terá a devida habilidade para gestão de pessoas. Mas em matéria de seriedade, com a autoridade de um ídolo que sempre foi profissional exemplar, Agnaldo está mais do que credenciado para o cargo.

BAIXINHAS

* Para ter a competência de Fábio Cortez, ex -Vasco, como auxiliar-técnico permanente, o Remo não precisava ser tão deselegante com João Nasser Neto, profissional de grandiosos serviços prestados ao clube. Enquanto o Remo não decide o que fazer, Netão se prepara para desligamento. Seria uma perda que o clube não está sabendo mensurar.

* Bruno Alves virá para o Paysandu? Voltará para o Remo? Ou nem voltará para Belém? Ele chegou a fechar com o Papão, mas balançou ao receber proposta do Leão e entrou numa indecisão que suscita todas as interrogações.

* Com Bruno Alves, o Paysandu poderia formar um ataque de ex-azulinos: ele, Mário Sérgio e Dioguinho. Na primeira investida do Remo, o atleta sinalizou que iria para São Bento de Sorocaba. Na Ponte Preta (Série C) ele participou de seis jogos, nenhum integral, nenhum gol, nenhuma assistência.

* Tem muito mais relevância do que parece a eleição de Ieda Almeida para a presidência do Conselho Deliberativo do Paysandu. Por ser mulher, sim. Significa muito para o empoderamento feminino. Mas também pelo merecimento de uma senhora com serviços grandiosos no Papão, principalmente nas ações de responsabilidade social.

* Pré-temporada do Leão Azul pode não ser mais em Parauapebas. É provável que mude para Barcarena. Os azulinos sairiam da cidade três dias depois da chegada dos bicolores. Dez dias para cada na terra do abacaxi.

* Segue indefinido o futuro do bicolor Marlon. A tendência, porém, é o atacante ir para o Coritiba, numa transação de empréstimo que traria jogadores do "Coxa" para o Papão. Negociações em andamento.

* Decisão do campeonato sub 17. Tuna x Paysandu, hoje no Souza. Paysandu x Tuna, sábado, na Curuzu. Os dois jogos às 9:30 da manhã.

* Segunda-feira, dia 19, o julgamento do processo do Paragominas na Justiça Desportiva. Se o PFC tiver êxito, Bragantino e Águia caem para a Segundinha e o Amazônia sobe junto com o clube do município verde.