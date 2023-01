Paysandu: Campeão no Remo e artilheiro do Brasil… Confira a entrevista com Mário Sérgio

Reforço do Paysandu para 2023, o atacante Mário Sérgio é uma das principais caras novas do clube. Cenário diferente da primeira passagem pelo futebol paraense. Em 2019, quando vestiu a camisa do Remo, o jogador chegou como um nome desconhecido. Agora, é uma aposta bicolor.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Incentivo

Baiano de Candeias, interior do estado, Mário Sérgio vai para o sétimo clube na carreira. Formado nas categorias de base do Bahia, o atacante contou um pouco sobre o início da carreira à equipe de esportes de O Liberal. Incentivado pelo pai desde os primeiros anos de vida, o futebol logo se tornou um caminho natural para o então garoto.

"O primeiro contato que tive com uma bola foi graças ao meu pai. Sempre me levou para assistir ele jogando. Por gostar de futebol, ele me colocava no mesmo caminho tbm. Sempre me presenteava com bola e chuteira. Então acredito que nunca foi um sonho só meu, mas dele também", relembrou.

VEJA MAIS

Início da carreira

No próprio Bahia, onde fez a base, Mário Sérgio estreou no profissional na Série B de 2015, já com 19 anos. Sem conseguir muito espaço no Tricolor Baiano, Mario foi emprestado ao Botafogo-SP em 2017. Mas foi no ano seguinte, por outro Botafogo, o da Paraíba, que o atacante conseguiu uma maior regularidade: 24 jogos e cinco gols.

Mário Sérgio conquistou o Parazão 2019 pelo rival do Paysandu, o Remo (Cristino Martins / Arquivo OLiberal)

Campeão paraense no Remo

A boa passagem pelo Belo despertou o interesse do Remo, treinado justamente pelo atual técnico do Paysandu, Márcio Fernandes. No Leão, Mário Sergio conquistou o Parazão. No entanto, a irregularidade - 14 jogos e dois gols - fez com que o jogador perdesse espaço e voltasse ao Botafogo-PB, em 2020 - para uma passagem de 18 partidas e um gol.

Questionado sobre o que mudou do atual Mário Sérgio para o de 2019, o jogador não teve dúvidas: "Hoje sou um Mário mais experiente, mais rodado, com uma outra forma de pensar. Então acredito que com muito trabalho, muito empenho e dedicação as coisa vão fluir e vão acontecer da melhor forma", garantiu.

Artilharia, mas...

Apesar de terminar de terminar com um misto de sentimentos, 2022 foi o melhor da carreira de Mário Sérgio. Com 24 gols em 30 jogos pelo Fluminense-PI, entre estadual e Série D, Mário fechou o ano como o oitavo maior artilheiro do Brasil. Porém, no segundo semestre acertou com o Mirassol. No time, o atacante conquistou o acesso, mas não marcou gols em cinco jogos. e perdeu espaço.

Agora, no Paysandu, Mário tem a chance de tentar repetir os primeiros meses de 2022 e conquistar a torcida bicolor. "O grupo é muito bom, de jogadores experientes e qualificados. Acredito que isso vai ajudar bastante. É trabalhar forte que vou fazer uma temporada boa assim como foi a temporada passada", concluiu.