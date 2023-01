De volta ao Paysandu, Fernando Gabriel nega suposto caso com Bicolinda: 'Fake news'

O Paysandu apresentou nesta quinta-feira (26) um dos jogadores de maior destaque do atual elenco: o meia Fernando Gabriel. Aos 34 anos, o atleta retorna à Curuzu, após uma breve passagem em 2017 - em que ficou pouco mais de dois meses. Por falar nesta primeira passagem, Fernando abriu o coração e falou sobre uma polêmica envolvendo um suposto affair com uma Bicolinda - grupo de animadoras torcida do Papão.

Na época, rumores sobre a saída tão repentina de Fernando Gabriel para os Emirados Árabes apontavam um relacionamento extraconjugal com uma torcedora do Paysandu - confundida com uma Bicolinda. Com a repercussão, o grupo se manifestou na ocasião, desmentiu o assunto. Quase seis anos depois, Fernando Gabriel falou sobre o tema pela primeira vez.

"A minha saída do Paysandu foi tão tranquila que estou de volta ao Paysandu. Na época que vim, eu já estava negociando com um clube dos Emirados. Mas naquele momento fiquei no Brasil. Vim do Novorizontino, cheguei e fiz um bom trabalho. O pessoal dos Emirados vieram atrás de novo e de uma forma muito forte - até na questão financeira -, não tive como recusar. No meu contrato tinha uma cláusula de saída em comum acordo, conversei com alguns diretores da época e saímos", começou.

"Fui surpreendido com a história que tive envolvimento com uma menina. Não tive. Foi totalmente fake news. Volto com a consciência tranquila, é um clube que abriu as portas por saber que sou um cara honesto e trabalhador. Ela [esposa de Fernando Gabriel] seria a primeira a falar que não viria. Até para informação de todos, minha esposa já está aqui, super feliz. Faz dois dias que chegou com minhas filhas, ficou encantada com as pessoas. Eu prezo muito pela minha família", complementou.

Carreira

Depois de deixar o Paysandu, Fernando Gabriel jogou por clubes dos Emirados Árabes e também da Arábia Saudita. Cria do São Caetano e do Internacional, o meia passou por vários clubes como Criciúma, Paraná, Santa Cruz e Figueirense. Fora do país, ele ainda teve atuações no Azerbaijão, Irã e Jordânia. No Bicola, foram sete jogos e dois gols, sendo um na estreia e outro contra o Internacional.