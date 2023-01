Com música de Pelé do Manifesto, Paysandu provoca o Remo em vídeo sobre as camisas da Libertadores

O Paysandu lançou a nova coleção de camisas de forma completa no último domingo (26). Os novos uniformes do Papão são em homenagem aos 20 anos da participação do clube bicolor na Copa Libertadores e a coleção feita pela marca própria Lobo, ganhou uma música do rapper paraense e torcedor do Paysandu, Pelé do Manifesto, que provocou o rival Clube do Remo em um trecho.

O clube bicolor soltou nas redes um vídeo do rapper Pelé do Manifesto, no Aeroporto Internacional de Belém, cantando uma música falando dos adversários do Papão na Libertadores de 2003 e os nomes das camisas da nova coleção da marca Lobo, uma para cada rival bicolor na competição internacional. No meio do vídeo, uma provocação ao Remo, em um trecho, Pelé do Manifesto diz: “Meteu 6 no Cerro Porteño ‘muy empenho de nosotros’, podia até ter 7, mas 7, deixa pra outro”, fazendo referência à goleada do Paysandu sobre o Clube do Remo por 7 a 0, no dia 22 de julho de 1945, no Baenão, sendo o maior goleada dos eternos rivais.

O Paysandu é o único clube do Norte a ter jogado a maior competição de futebol da América do Sul, a Copa Libertadores. O clube paraense chegou à competição após conquistar a Copa dos Campeões, em 2002, torneio que reunia os campeões da Copa do Nordeste, Copa Norte, Copa Centro-Oeste, Copa Sul-Minas, além do Torneio Rio-São Paulo.

Na Libertadores o Papão, o Paysandu fez história, terminou a primeira fase invicto e na liderança do grupo. Nas oitavas de final, teve pela frente o poderoso Boca Juniors. Na Argentina, no temido Estádio La Bombonera, o clube paraense venceu por 1 a 0, gol do atacante Iarley, porém, em Belém, com o Mangueirão lotado, o Boca venceu o Paysandu por 4 a 2 e eliminou o clube alviceleste.

O Paysandu possui um dos melhores aproveitamentos de um clube brasileiro na competição. O Papão terminou a participação na Libertadores com 70,83% de aproveitamento, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota, de acordo com o site oficial bicolor.

“Orgulho da Amazônia mostrando sua trajetória, jogos emocionantes que ficaram na história.

Tua glória repousa eterna, quando ecoa nos tambores, o único da Amazônia a jogar a Libertadores.

Começa com 2 a 0, em cima do Sporting Cristal. Lima é a cidade e o estádio, Nacional. A camisa é a ‘Aguerrida’ como o time se mostrou, uma lona linda do Sandro e a outra do Robgol.

Meteu 6 no Cerro Porteño ‘muy empenho de nosotros’, podia até ter 7, mas 7, deixa pra outro.

Fez chover no Paraguai, Vai, veste a ‘Invicta’, com Vélber em campo a torcida estava convicta.

No Chile, empate com a Univerdidad Católica, calma que somos líderes, sem partida melancólica.

Do Chile à Bombonera, se liga, Libertadores, calou o Boca e a boca dos secadores. ‘Peruana’ e a ‘Porteña’, ‘Bombonera’ e a ‘Chilena’. História só a gente tem, então veste que vale à pena”