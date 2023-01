Goleiro do Paysandu negocia com clube da Série B e pode deixar a Curuzu

O Paysandu pode voltar ao mercado e ir atrás demais uma contratação. O goleiro Victor Souza, de 30 anos, que acertou o seu retorno ao Papão, pode deixar o clube alviceleste. O jogador está negociando com o Avaí-SC, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e pode deixar o Papão.

Victor Souza defendeu o Paysandu na temporada 2021 e foi titular na equipe bicolor com 42 jogos, foi campeão paraense da temporada, mas o time não conseguiu o principal objetivo que era o acesso á Série B. Em 2022 o goleiro foi emprestado para o Água Santa-SP, para a disputa do Campeonato Paulista. No mesmo ano o Papão acertou o empréstimo do jogador ao Londrina-PR, porém Victor Souza acabou lesionando o joelho e passou por cirurgia, perdendo o restante da temporada. O jogador iria renovar o contrato de empréstimo junto ao clube paranaense, mas o Paysandu solicitou o retorno a Belém para a temporada 2023.

O goleiro terá que brigar pela posição de titular no gol bicolor nesta temporada, já que o goleiro Thiago Coelho, teve seu contrato renovado com o Paysandu e ao que tudo indica, seguirá como o dono da Camisa 1 do Papão.

Victor Souza se recupera de uma contusão e segue em tratamento no departamento médico bicolor. O goleiro é experiente e passou por vários clubes do futebol brasileiro. Iniciou a carreira no São Caetano-SP, jogou pelo Cruzeiro-MG, Tombense-MG, Cuiabá-MT e CRB-AL, até chegar ao Papão. Além de Thiago Coelho, o Paysandu possui como opções para o gol os jogadores Gabriel Bernard, de 22 anos, e Cláudio Vitor, de 19.