Inacreditável FC: ex-Paysandu, paraense Yago Pikachu perde gol incrível pelo Fortaleza; vídeo

O paraense Yago Pikachu, realizou a segunda partida nesse retorno ao Fortaleza-CE, após passagem no Japão. O Leão do Pici enfrentou o Caucaia-CE e venceu por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas. Mas a partida ficou marcada pelo gol perdido de Yago Pikachu.

Na reta final da partida, o jogador recebeu passe dentro da pequena área, só ele e o gol, mas Pikachu chutou na trave. O atleta já marcou um gol nesta temporada, na vitória do FEC por 2 a 0, na estreia do Campeonato Cearense diante do Iguatu-CE.

Do Pará para o mundo

Yago Pikachu foi revelado nas categorias de base do Paysandu, conquistou dois acessos à Série B, além de um Campeonato Paraense. Passou pelo Vasco das Gama de 2016 a 2020 e ganhou um Campeonato Carioca. Em 2021 foi para o Fortaleza-CE, conquistou dois estaduais pelo Leão, além da Copa do Nordeste. Foi negociado com o Shimizu S-Pulse, do Japão, mas o rebaixamento na Ásia, fez o jogador retornar ao FEC nesta temporada.