Parazão 2023: Paysandu pode conquistar marca histórica e entrar em grupo seleto do futebol nacional

O Campeonato Paraense ainda não começou, a maior competição do Norte do Brasil está suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá iniciar na próxima semana, após julgamento marcado para o dia 31 deste mês. Mas o Parazão pode colocar o Paysandu em um seleto grupo de clubes no Brasil, caso o clube alviceleste termine a competição com o título.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O Papão pode entrar em um grupo de clubes que conquistaram meio século de estaduais. O clube bicolor possui 49 títulos do Parazão e pode chegar à conquista de número 50. No Brasil, apenas o ABC-RN, ultrapassou essa marca de 50 taças estaduais. O clube nordestino venceu o Campeonato Potiguar 57 vezes e detém o título de maior campeão de uma única competição no Mundo.

VEJA MAIS

Além do Paysandu, outra equipe poderá chegar às 50 conquistas estaduais nessa temporada. O Bahia-BA, tradicional clube brasileiro, também está com 49 taças do Campeonato Baiano e pode chegar ao meio século de conquistas.

Nesse período, o Paysandu conquistou alguns títulos em sequência, como dois tetras conquistados em 1920, 1921, 1922 e 1923, posteriormente 1942, 1943, 1944 e 1945. A última sequência grande de títulos do Paysandu no Campeonato Paraense foi o tri, conquistado em 2000, 2001 e 2002. O último troféu do Papão no Parazão foi em 2021, no contra a Tuna Luso, na Curuzu. Atrás do Paysandu está o grande rival Clube do Remo, com 47 taças levantadas, sendo a última no Estádio da Curuzu, que terminou com confusão e polêmica, com um “apagão” na hora em que o Remo comemorava.