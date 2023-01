Paysandu: Reforço cita Nicolas e ex-meia bicolor como 'cruciais' para fechar com o clube

O Paysandu apresentou mais um reforço para 2023: o lateral-esquerdo Juan Tavares, que chega após rescindir o contrato com o Goiás. Filho de ex-jogador – do ponta-esquerda Leandro Tavares, ex-Atlético-MG, Sport e Coritiba –, o jovem de 20 anos chega ao Papão buscando se firmar no futebol nacional.

Na coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (27), o jogador contou com dois ex-Paysandu como influências para decidir se aventurar na Curuzu. O ex-meia Adrianinho, que jogou a Série A com o Bicola em 2004, e Nicolas, ídolo recente do clube e que foi companheiro de Juan no Goiás.

"Entramos em contato com um ex-jogador do Paysandu, o Adrianinho, que contou como era Belém e o clube, e nos agradou muito. Quando eu estava vindo, mandei uma mensagem para o Nicolas. Ele falou que Belém é uma cidade que eu vou ficar apaixonado, que ele não seria parcial em falar daqui, porque é uma cidade que ele ama, assim como o clube. Foram pessoas cruciais na minha decisão. Quando falei com o Nicolas, já estava acertado com o Paysandu, mas foi muito bom ouvir dele", revelou.

Apesar de ter sido criado no Centro-Oeste do país, Juan contou ter uma espécie de relação com o Bicola. Agora, Juan Tavares terá a chance de defender as cores alviceleste:

"Eu sempre soube do Paysandu pela história que tem. Desde que era moleque, eu assistia o Paysandu, ouvia meu pai falar do clube. Tenho amigos que torcem pelo Paysandu e quando chegou a proposta foi de grande alegria”, concluiu.