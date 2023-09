Meia Robinho fala sobre expectativa com Mangueirão lotado com torcida do Paysandu: ‘Empolgado’

Já está chegando a hora do Paysandu enfrentar mais um desafio no quadrangular da Série C, desta vez contra o Botafogo-PB, no domingo (17), às 16h. A torcida bicolor promete lotar o Estádio do Mangueirão e fazer uma grande festa, fator que incentiva os jogadores de acordo com o meia Robinho.

“Eu tô empolgado, vai ser só com a nossa torcida praticamente, mas claro, tem limite pra empolgação não atrapalhar dentro de campo. Mas estou feliz que o torcedor nos abraçou novamente, desde que eu cheguei tem lotado estádio, mesmo quando tiveram as punições teve a torcida feminina que fez até mais barulho, então tenho certeza que agora com todos presentes vai explodir e ser uma festa total”, disse o jogador.

Ainda de acordo com Robinho, a torcida foi um dos motivos dele ter escolhido jogar no Paysandu. “Uma das coisas que eu mais queria quando vim para cá, era jogar com o estádio cheio. Não que a Curuzu não lote sempre e faça barulho, faz sim. Mas eu queria jogar no Mangueirão lotado, já teve o Re-Pa, mas é diferente, o clássico sempre é diferente. Então eu queria estar nesse momento em campo, ver o Mangueirão com mais de 40 mil pessoas. Quem ficar de fora vai perder um espetáculo na arquibancada, e a gente pretende retribuir esse carinho do torcedor dentro de campo”, afirmou.

O jogador também comentou a confusão no último jogo da equipe bicolor, contra o Amazonas-AM, onde agressões de integrantes da comissão técnica do rival agrediram integrantes do Paysandu. O jogador Naylhor chegou a levar um soco no nariz, que ficou sangrando pelo resto da partida. Segundo Robinho, os acontecimentos fora do gramado não interferem no jogo do time.

“Quando a gente está dentro de campo, não tem confusão, a confusão tem ocorrido do lado de fora, como no episódio lamentável [contra o Amazonas-AM]. Mas acho que dentro de campo a gente não está deixando as brigas e confusões do lado de fora nos atrapalhar e nos abater, e isso nos ajuda a conseguir as vitórias”, disse.

Sobre o próprio desempenho em campo, Robinho afirmou que está jogando cada dia melhor e que toda a equipe do Paysandu aumentou o nível de jogo, o que explica a “virada de chave” na Série C.

“Todo jogador aumentou o nível, agora tenho que fazer algo um pouco diferente do que eu fazia nos outros clubes, tudo isso é questão de adaptação, todo mundo está evoluindo mais. Eu sou um cara mais organizador, eu tenho uma função um pouco diferente dos outros meias, eu organizo mais atrás e não fico tanto dentro da área. Mas é isso, o futebol quanto mais você joga, mais você evolui”, afirmou.

O Paysandu enfrenta o Botafogo-PB às 16h, no domingo (17), e você pode acompanhar todos os lances do jogo pelo portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal FM.