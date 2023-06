Médico do Paysandu faz panorama de jogadores lesionados e prevê dois retornos em breve

O Paysandu está com baixas no elenco, por conta de alguns jogadores lesionados. De acordo com o médico da equipe bicolor, José Silvério, a maratona de partidas tem dificultado a recuperação física do time como um todo. Em casos específicos, de jogadores afastados por lesões, as situações têm apresentado melhora, como explicou o médico em um panorama geral dos lesionados.

“Leandrinho e Eltinho estão na fase final (de recuperação), com a fisioterapia no último estágio para depois passar pra transição. O Vicente a gente prevê em torno de 21 e 30 dias de recuperação, um tempo mais prolongado. E o Jacy tá com uma evolução acima do esperado”, disse o médico.



O atacante Vicente, sofreu uma entorse no joelho esquerdo; o volante Jacy uma lesão na coxa esquerda, assim como o lateral-esquerdo Eltinho. Já o meia Leandrinho, sofreu com uma lesão ligamentar no joelho direito, que o médico José Silveiro pensou ter sido pior.

“No primeiro momento a impressão era de que a lesão do Leandrinho era maior, mas por sorte, foi uma lesão menor. O que não deixa de ser uma lesão chata e séria, mas em comparação a tempo de tratamento e recuperação, não tem nem parâmetro”, explicou o médico.

O Paysandu já está há um tempo sem folga entre os jogos, a última foi no intervalo entre o Re-Pa decisivo pela semifinal da Copa Verde e o clássico válido pela oitava rodada do Parazão. Agora a equipe bicolor deve ter uma folga de cinco dias, após a partida contra o São Bernardo, na próxima segunda-feira (12), pela oitava rodada da Série C.

Segundo o médico, a folga deve ajudar a recuperar fisicamente toda a equipe. “O descanso é muito necessário, não temos tempo de fazer nenhum trabalho profilático e preventivo. Só tem tempo de fazer um treino e ir pro jogo, ou seja, é ruim pro treinador, é ruim para nós no trabalho preventivo, é ruim para a preparação física na prevenção de lesão, é ruim para o atleta, que é o que mais sofre. Com o intervalo de uma semana, a gente consegue estabelecer um protocolo, uma linha de trabalho que com certeza levará a um número menor de lesões”, finalizou.