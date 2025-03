Matheus Vargas sem falsa modéstia no Paysandu: 'Meu melhor momento'

Matheus Vargas vive seu melhor momento com a camisa do Paysandu. Um dia depois da vitória por 3 a 0 sobre o São Raimundo, que garantiu a classificação do Papão para a final da Copa Verde, o meia conversou com a imprensa e celebrou a fase atual, sem modéstia. "Tenho feito partidas bem consistentes, ajudando a equipe da melhor forma possível. Não com assistência e gols, mas ajudando o time na primeira fase de construção, que era onde a gente vinha sofrendo no início da temporada e agora achou o equilíbrio pra ter tantas oportunidades de gols", analisou.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O jogo no Mangueirão teve um ingrediente especial. A presença massiva de mulheres nas arquibancadas, que puderam entrar de graça em ação alusiva ao Mês da Mulher. A energia vinda das arquibancadas não passou despercebida pelos atletas.

"Queria agradecer muito a presença do público feminino, é diferente, nos incentiva toda hora, sempre gritando, botando energia lá em cima. A maior parte das mulheres que foi ontem colocou a energia lá em cima e conseguimos fazer uma boa partida pra elas, essa vitória é pra elas que fizeram uma linda festa", destacou Vargas.

A classificação para a final veio após um aprendizado importante no primeiro jogo, que servirá para toda temporada, segundo Matheus Vargas. O empate em 2 a 2 no jogo de ida, após ir para o segundo tempo vencendo por 2 a 0, fez o elenco refletir e fazer um pacto.

VEJA MAIS

"A gente se ligou que o jogo só acaba quando o juiz dá o último apito. Às vezes um jogo é feito de cem minutos e há um momento onde você relaxa um pouquinho e faz seu adversário crescer. Isso serviu de aprendizado, a gente saiu de lá se cobrando, não poderíamos ter a mesma atitude no jogo da volta, de abrir o placar e depois relaxar."

Agora, o foco está na decisão contra o Goiás, nos dias 9 e 23 de abril. Vargas respeita o adversário, mas reforça a mentalidade do grupo em busca do penta. "O Goiás é um time grande, a gente sabe a força que eles têm jogando tanto lá como fora de casa. Mas agora que a gente chegou na final, final não se joga, se vence. Vamos chegar com força máxima, somos o maior detentor de títulos, chegar pra ser penta independente de quem seria o adversário."

Para quem questiona o valor da Copa Verde, o meia foi direto. "A Copa Verde só não vale pra quem não ganha. Todo título que você ganha, coloca o nome na história do clube. Quem ganha sabe do prestígio que é ser campeão, ainda mais estando no Paysandu. A Copa Verde parece que foi feita para o Paysandu, o time sabe jogar, a torcida sabe empurrar. Pra mim vai ser maravilhoso, vou dar tudo de mim pra sair campeão”, disse.