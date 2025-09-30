Hélio dos Anjos pede justiça gratuita em ação contra o Paysandu e é multado por 'misoginia'; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) O Liberal 30.09.25 18h35 Hélio dos Anjos pede quase 3 milhões de reais do Paysandu na justiça do trabalho. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Em mais um capítulo do embate judicial entre o Paysandu e o ex-técnico Hélio dos Anjos, o reclamante sofreu um revés após ter negado o pedido de justiça gratuita. Ele alegava estar sem rendimentos após a demissão e que sofria com salários atrasados no atual clube. O pedido, no entanto, foi rejeitado e Hélio ainda foi multado em 3% do valor da causa, que ultrapassa R$ 2,5 milhões. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Durante a audiência no TRT da 8ª Região, a advogada de Hélio, Manoella Costa, solicitou o benefício da justiça gratuita argumentando que seu cliente enfrentava prejuízos financeiros devido à demora do julgamento. Segundo ela, Hélio sofreu “abalos financeiros em razão dos atrasos salariais ocorridos durante praticamente todos os meses de contrato com o réu, na ausência de pagamento dos últimos dois meses contratuais, na falta de recolhimento de FGTS de todo o período e na ausência de pagamento das verbas rescisórias”. Além disso, destacou que, após a demissão, “Hélio não recebeu nenhum valor e, depois da rescisão, trabalhou por dois meses e ficou mais quatro meses desempregado, até abril deste ano”. Atualmente, Hélio treina o Náutico, clube que, segundo a defesa, também enfrenta dificuldades financeiras. Diante desse contexto, o técnico pediu os benefícios da justiça gratuita e a exclusão da acusação de litigância de má-fé. VEJA MAIS Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem' O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC Após Hélio dos Anjos, ex-jogadores do Paysandu cobram acordos não pagos; entenda Defesa de Wanderson e Netinho, ex-atletas bicolores, alega que clube não tem pagado parcelas de acordos firmados em 2024 Contraponto O desembargador relator do caso afirmou ter solicitado ao treinador provas de sua insuficiência financeira, mas não as recebeu. Ressaltou ainda que Hélio mora em um imóvel de alto padrão em Jurerê Internacional, em Santa Catarina, e que recebe cerca de R$ 200 mil no atual clube. A partir daí, o magistrado foi além, mencionando que o Paysandu havia sido punido por condutas homofóbicas atribuídas ao reclamante contra a própria Justiça. “Me parece ser um perfil desse trabalhador. Além de homofobia, talvez misoginia. Ouvi duas vezes os áudios e percebi que a juíza teve que intervir, afirmando que estava conduzindo a audiência e pedindo comportamento adequado. Ele não obedecia às diretrizes, interrompia falas e negava o direito de condução”, disse o desembargador. O comportamento foi interpretado como misógino e, por conta disso, o pedido de Hélio foi negado, com a aplicação da multa de 3% sobre o valor da causa — cerca de R$ 80 mil em custas processuais. “Esse comportamento afronta o Poder Judiciário, e dou parcial provimento ao recurso para condenar o reclamante”, afirmou. O voto foi acompanhado pelo restante da turma. A reportagem entrou em contato com a defesa de Hélio, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Entenda o caso Hélio cobra na Justiça o valor de R$ 2.619.834,26, referentes a salários atrasados, reembolso de passagens aéreas, premiações pelos títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde, além de verbas rescisórias e direitos de imagem. O treinador comandou o Papão entre 2023 e 2024, período em que disputou 62 jogos e conquistou dois títulos. Após acionar o clube na Justiça do Trabalho, Hélio conseguiu parecer favorável em primeiras instâncias, mas o Paysandu recorreu ao Supremo e desde então a decisão se arrasta nas barras da justiça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu hélio dos anjos justiça trabalhista jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas. 30.09.25 15h45 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) 29.09.25 15h52 MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. 30.09.25 14h11